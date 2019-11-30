財長激昂報告成「催眠曲」　印度國會議員在後面睡翻了

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度國會在日前舉行了一場會議，當財政部長尼爾瑪拉.西塔拉曼(Nirmala Sithraman)上台報告時，竟有不少議員聽一聽就睡著了。雖然西塔拉曼的情緒高昂，但議員們仍忍不住睡意、紛紛打盹，而這個離譜的畫面也隨著直播往外散播出去，讓許多人看傻眼。

據《今日印度》（India Today）報導，尼爾瑪拉.西塔拉曼在先前國會的會議中進行了施政報告，她堅決捍衛納倫德拉.莫迪（Narendra Modi）政府對經濟放緩的態度，且口氣與情緒都十分激昂。

尼爾瑪拉.西塔拉曼在日前也曾對印度的經濟狀況發表看法，「以敏銳的眼光看待經濟，您會看到增長可能已經下降，但這還不是衰退。」2019年4月至6月創下6年低點5%的GDP增長率，很可能會進一步下降。

▲財政部長Nirmala Sitharaman。（圖／翻攝自Facebook／「Nirmala Sitharaman」粉絲專頁）

然而當尼爾瑪拉.西塔拉曼慷慨激昂的報告時，竟有議員難忍睡意，開始緊閉雙眼、呼呼大睡，一旁的議員雖然企圖叫醒他，但那名議員還是繼續進入夢鄉。更誇張的是，這名議員旁邊的另兩名議員最後也撐不下去，紛紛閉目養神。

這次的會議為了讓當地民眾能搶先了解情況，因而有現場直播，所以這些議員「休息片刻」的誇張情景，也全被播放出去，讓許多人感到無言又傻眼。

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