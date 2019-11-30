日神社驚見謎樣詭石！綁著黑色繩結...網曝特別功能「不能跨過」

▲神社是民眾到日本旅遊必去的景點。（圖／不羈）

實習記者曾筠淇／綜合報導

日本一直是國人海外旅遊的首選，而神社更是必去的景點，除了觀光、參拜，更是了解日本傳統文化的地方。不過，為了避免自己成為失格的旅客，遵守當地的禮節是非常重要的。近日，京都的「南禪寺」就在推特上介紹一種特別的石頭，它的用意可能連日本人都不清楚。

「南禪寺」25日在推特發表一則貼文及照片，照片中有一顆石頭，上面綁了黑色繩結，貼文寫道，「『止步石』（止め石）在日常生活中並不是很熟悉，但在日本的花園、寺廟、神社中都可以找到，它被輕輕安裝在石橋和池塘前。這表明您不應該繼續前進。」原來這是止步石，其用意是要告知人們「此路不通」，請不要再繼續往前走了。

▲看到「止步石」就不要再繼續往前走了。（圖／翻攝自南禅寺）

這種委婉的告示其實相當符合日本人含蓄的性格，但或許是太過隱晦了，就連日本人也未必知道這顆石頭的意義。有網友留言表示，「我看過它，但今天才知道這個深遠的意義」、「學到新知識了」、「我第一次看到它，如果不知道的人可能會把它丟掉」、「我從來不知道它意味什麼」、「如果不是穿和服，可能就會直接跨過去了」、「我覺得應該多多推廣告訴大家」。

據了解，「止步石」又被稱為關守石，石頭的大小多落在10公分至15公分，且用繩子綁成十字型，就像「X」的樣子，進而表示禁止的意思。由於日本文化較為含蓄、委婉，因此才會用「止步石」來表示非請勿入、此路不通的意思。

►我該答應女友嗎？

