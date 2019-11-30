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澳媒：情報單位研判王立強沒有情報價值　單純進行低階工作

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者丁維瑀／綜合外電報導

澳洲媒體Sky News報導，根據澳洲情報單位多名資深人員認為，自稱為中國間諜的王立強（Wang Liqiang）並沒有情報價值。情報人員高度懷疑他的說詞，推測他可能只是進行低階工作，且為了獲得庇護而誇大內容。

澳洲天空電視台（Sky News Australia）指出，依據多名澳洲情報界資深官員說法，對於王立強在節目《60分鐘》（60 Minutes ）的說詞高度懷疑。澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee of Cabinet ）26日提交給總理莫里森（Scott Morrison）的意見寫道，王立強可能只從事低級別的工作，對於澳洲情報機構幾乎「沒有用處」。

王立強先前接受澳媒訪問，自爆干預台灣2018九合一大選與2020總統大選，另外，他還協助操控香港、澳洲的選情。此前，澳洲聯邦警察證實，已對王立強的說法展開正式調查。

《週末澳洲人報》（The Weekend Australian）報導，澳洲情報體系只花費不到1周的時間，便總結王立強並不是訓練有素的情報人員。王男先前聲稱干預台灣選舉；不過事發5天後，多名官員已達成共識，雖然針對王立強的指控仍在進行中，但他並不是高級情報人員。

中國外交部此前迅速譴責王立強，同時也保證中方不會干預他國事務，「我們與澳洲、其他國家基於互相尊重、平等互利的基礎，發展友好的合作關係」、「我們沒有干涉，也從來沒興趣干涉別國內政」。

澳洲安全情報組織（ASIO）確實在調查王立強的說法，不過《週末澳洲人報》得知，澳洲情報體系確定王男並不是受過高度訓練的間諜，但他還是有可能參與較遠離核心的事務。

麥覺理大學（Macquarie University）中國問題研究員倪凌超（Adam Ni）認為，考量到王立強27歲，要一名初階情報人員短時間在多個地區行動是「高度不尋常的」。他也質疑，為何中國情報單位允許王的妻子、小孩住在澳洲，「依據現有證據，認定王是間諜或中國情報人員的說法相當可疑。」

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