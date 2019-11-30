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張國煒出脫3.3萬張長榮航空持股　長榮航：尊重大股東決定

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▲證交所公告大股東FALCON申報轉讓長榮航空股票。（圖／翻攝自證交所官網）

▲證交所公告大股東FALCON申報轉讓長榮航空股票。（圖／翻攝自證交所官網）

記者林淑慧／台北報導

依據證交所公告，長榮航空大股東FALCON INVESTMENT SERVICES LTD.（簡稱FALCON）申報轉讓33,975張長榮航空股票，為星宇航空董事長張國煒掌握之華光投資為增資所作的財務操作；長榮航回應表示，尊重大股東個人投資決定。

依據年報，華光投資為長榮航空前三大股東，原有長榮航空516,776張股票，持股占比約10.64%，申報轉讓33,975張股票市值約4.75億元，申讓後持股張數降為482,801張，持股比重降至9.94%。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，對於大股東個人投資行為不便評論，亦尊重大股東個人投資決定。依據財報，長榮航空今年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較去年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，力拚全年獲利可期。

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