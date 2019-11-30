川普驚喜造訪阿富汗　塔利班準備重啟和談…有望終結18年戰爭

▲川普旋風般造訪阿富汗，在基地內向官兵演講。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普28日突然造訪阿富汗，這是他就任總統以來首次來到該國。或許是感受到善意，極端組織塔利班（Taliban）29日也表示，準備與美國重啟和平談判。

《路透社》報導，川普28日造訪阿富汗，與美國駐軍共同慶祝感恩節，他告訴記者，「塔利班希望達成協議，我們正與他們會面」、「我們說必須停火，他們不想，現在他們想要停火」。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）雖然一度透過WhatsApp向《法新社》表示，現階段談論重啟和談還言之過早，之後會再提供正式聲明，不過他29日也說明準備與美國重新開始和談，「我們的立場仍舊一樣，如果開始和談，將從原本停止的階段重新開始。」

塔利班領導人透露，自上周以來，一直都在卡達首都杜哈（Doha）與美國高級官員會晤，或許很快會恢復正式的和平談判。塔利班一位匿名資深指揮官說，希望川普訪問阿富汗的舉動，能證明他對重新開始對話是認真的。

川普29日回到佛州時並未回應記者提問，他正在當地度過感恩節，暫時遠離華府的事務。回到9月，塔利班宣稱對在阿富汗首都喀布爾的襲擊事件負責，當時造成12人死亡，包括一名美國士兵；川普得知後氣憤宣布取消和平談判。

報導指出，美國與阿富汗上周互換囚犯，川普又突然造訪阿富汗，使得外界燃起促成和平協議的希望，期盼能終結18年的戰爭。

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