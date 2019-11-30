21歲俏護士「累到打盹」！　微側頭+甜美顏值...網友全喊戀愛了

▲Dao Linh Chi因為一張醫院打盹照爆紅。（翻攝自Dao Linh Chi的Instagram，下同）

圖文／鏡週刊

近期一名越南護士因為一張打盹照，清新甜美的外貌獲得大量網友的關注。

▲張開眼的Dao Linh Ch，一雙水汪汪大眼迷倒不少網友。

照片中的越南護士名叫Dao Linh Chi，目前居住在越南榮市，今年21歲是當地一間醫院的實習生，疑似因為工作繁忙，短暫在長廊上的椅子稍微打盹休息，這一幕被一旁的友人記錄下來，事後她照片分享到臉書上，戲稱自己「看起來很累」，沒想到這張稍作休息的照片讓她一夕爆紅。

▲▼Dao Linh Chi今年21歲，憑著清純甜美的外貌算是Instagram小網紅。（翻攝自Dao Linh Chi的Instagram）

Dao Linh Chi分享照片後沒幾天，清純又甜美的外貌便吸引到韓國媒體，進而撰文轉發，不過內文疑似有誤，讓她轉發該則新聞並同時澄清「有趣，但我還沒結婚」，而該新聞目前已遭刪除。

▲Dao Linh Chi長相激似南韓女星尹恩惠和張娜拉。

從Dao Linh Chi的臉書可以發現，她時常和網友分享她在醫院實習的一點一滴，包含整理醫療用品、打掃或與朋友的相處，期間她也轉發一位朋友似乎過於疲憊，一起在醫院的角落休息的照片；而她的Instagram主要分享她私下的生活，裡面不少是出遊或私下的美照，目前有近1,900人追蹤。

▲Dao Linh Chi私底下個性溫柔，人緣也相當好 。

不少網友被她的外貌吸引，稱讚她神似南韓女星尹恩惠和張娜拉，「忽然羨慕越南的男生」「看起來真的超清純可愛「該移民去越南了」，還有人戲稱「要揪團到醫院打針」。



更多鏡週刊報導

初期檢查無異狀 半年後沒健身長胸肌竟是癌症轉移

高美蘭遭抓包後火速請辭年終飛了 葉匡時嗆議員：老問無聊事

赴泰注意！ 申請泰簽須提供「3個月內財力證明」