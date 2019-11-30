採訪失控…賞港留學生2巴掌！中國「護國女記者」遭英國判刑：有條件釋放

▲中國央視女記者孔琳琳參加英國座談會失控打人。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國央視女記者孔琳琳（Kong Linlin）去年參加英國保守黨的「香港自由、法治、自治受損」座談會，在會上情緒失控，飆罵「漢奸」、「分裂中國」等，離場時還動手掌摑一名香港留學生志工Enoch Lieu。英國法院29日宣判，孔琳琳的「普通襲擊罪」成立，但有條件釋放她。

綜合外媒報導，2018年9月30日，英國保守黨於伯明罕舉行座談會，不料孔琳琳採訪時失控，怒嗆香港監察主席羅傑斯（Benedict Rogers）反中、分裂中國、漢奸等，隨後立刻被請離場。

由於孔琳琳拒絕離場，香港留學生志工Enoch Lieu便走上前勸告，沒想到孔琳琳就動手賞了他兩巴掌。最後，孔琳琳被英國警方帶走，依「普通襲擊罪」起訴。不過孔琳琳辯稱自己當下遭4至5人推撞，Enoch Lieu的手也有碰她，但被Enoch Lieu反駁。

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英國法院29日裁定罪名成立，宣判指出，孔琳琳當時是先掌摑Enoch Lieu，再將他的手推開，巴掌聲之大連一旁的與會者都聽到，前者已經是刑事襲擊，後者不算，「孔琳琳在盛怒之下失去記者的冷靜專業，變成一個激情的質問者」。

法院雖定罪孔琳琳，但判她有條件獲釋12個月，需支付訴訟費及賠償100英鎊（約3946元台幣），一共2115英鎊（約8.35萬元台幣）。不過孔琳琳的律師表示，孔琳琳將對判決提出上訴。

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