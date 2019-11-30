日網實驗扮女高中生「想離家出走」　推特湧超噁留言：我很有錢喔…

▲日本高中生離家出走被誘拐的事件經常發生。（示意圖／取自Pakutaso）

記者林瑩真／編譯

日本國高中生誘拐事件逐年增加，其中大多透過網路聯繫，先前兵庫縣一名37歲男子就在推特上誘拐一名想離家出走的少女，讓少女在他家住了2個月。日本網友親身實驗，在推特上PO文想離家出走，究竟會收到什麼樣的訊息？結果讓人毛骨悚然。

原PO在推特創建假帳號，裝扮成女高中生並PO文「好想離家出走」，沒想到不久後立刻收到大量的私訊，「妳已經決定住哪了嗎」、「方便的話我這裡怎麼樣」、「都內的話來我家吧」、「妳好，我是31歲的上班族」、「來我家wifi隨便用」、「來我家啦我去接妳」等，最可怕的是，這些私訊全都是邀約，沒有任何一人阻止。

原PO說，新聞裡總是用「犯人透過網路聯繫受害者」交代完畢，但實際上是收到這麼多、這麼可怕的私訊，想讓大家明白大部分人覺得噁心的人是真實存在的，尤其在犯罪之前也無法對應，不如給孩子一個不會想離家出走的環境。

另一名網友則PO出更詳細的噁心私訊，對方連續發來的訊息寫著「住我家吧，我可以到妳家去接妳喔」、「女高中生的話是制服吧，需要睡衣可以穿我的喔，還有牙刷跟內褲都有」、「跟父母吵架嗎，一定很辛苦，離開那種地方來我這吧，妳需要像溫柔父親般的存在」；另一則則送上自己照片，寫著「48歲的大叔可以嗎？不要看我這樣，我很有錢喔」。

實驗引起廣大網友回應，紛紛留言「正常人會先找警察協助吧」、「太噁了，一看就知道是喜歡少女的大叔」、「日本社會到底發生什麼事了」、「很想知道如果說是男高中生會怎麼樣，有人要實驗嗎？」

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