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路透：川普政府考慮限制外國供應商　擴大圍堵華為

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▲中國電信設備商華為。（圖／路透）

▲美國總統川普基於國安理由頻頻限制華為在美的發展。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，根據兩名知情人士透露，美國政府可能擴大權限，阻止更多包含美國技術的外國產品供貨給中國科技巨擘華為（Huawei）。不過，有貿易律師認為，美國的盟友與美企很難接受這個舉動。

報導指出，美國商務部5月以國安為由，將華為列入貿易黑名單。然而根據現有規定，美國當局仍管不到關鍵的外國供應鏈，使得機構與川普政府討論，是否要改變兩項重要法令，讓美當局進一步擴大權限，阻止更多外國供應商供貨給華為。

儘管川普政府上周同意暫緩現有的禁令，同時繼續尋求貿易協議，但內部仍在考慮擴大規範。如果美商務部真的依照提議來變更，將允許相關部門規範出售給華為的非敏感商品。

華為與美國商務部沒有立刻回應。華盛頓貿易代表律師傑克布森（ Doug Jacobson）則認為，這些變化代表美國出口管制的範圍擴大，美國盟友與美企不會接受。他還預測，雖然供應商會受到干擾，但華為最終會找到其他公司來填補缺口。

知情人士表示，美商務部與相關機構都在關注被稱為「最低含量規則」（De minimis Rule）的規範，這指出在國外製造的商品中所含有的美國產品含量，是否足夠讓政府能阻止產品出口。

官員還可能擴大「直接產品規則」（Direct Product Rule）的適用範圍，基於美國技術或軟體的外國產品，必須符合美國的監管規定。

目前還不清楚政府是否真的改變政策。消息人士表示，這些變化可能只會影響華為，有些政府內的鷹派人士都很希望看到轉變。

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