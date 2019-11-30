試射火箭「日本誤判」　北韓大罵：蠢蛋安倍很快會看到真飛彈！

▲ 安倍多次隔空對金正恩喊話，希望解決北韓綁假日人問題。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓28日無預警發射飛行物，南韓軍方隨即進入待命狀態；日本第一時間研判為彈道飛彈，針對海上船隻發出警報。北韓官媒29日證實前一天進行超大型火箭砲試射，今（30）日則針對日本誤判武器對首相安倍晉三開罵及警告，很快就會真的發射飛彈。

安倍28日在北韓朝東海（日本海）發射2枚武器後表示，「北韓發射彈道飛彈不僅是對我國，也是對國際社會的的強烈挑釁。」但北韓官媒《朝中社》隔天宣稱，國防科學院在領導人金正恩的視察下進行超大型火箭砲試射，並非彈道飛彈。

▲▼金正恩28日視察超大型火箭砲試射。（圖／朝中社）

北韓外務省日本局副局長30日透過《朝中社》發表談話指出，安倍可能不久後就可以近距離看到他所說的彈道飛彈，「我勸他到時候仔細比較看看火箭炮和彈道飛彈有什麼不同。」

他還針對日本政府指出，「現下朝美協商陷入膠著，日本似乎是打著口口聲聲說『都是北韓威脅的錯』就能討美國歡心的主意」，接著再度大罵，「安倍再這樣下去只會讓自己丟臉，因此我們認為，雙方永遠不要見面才是上策。他真的是毫無疑問的笨蛋、世界上獨一無二的蠢蛋」，相當於再度拒絕安倍想與金正恩舉行峰會的邀請。

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