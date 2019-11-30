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好友被霸凌！16歲學生妹挺身幫忙…遭「掐脖扯髮」狂虐半年上吊亡

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▲▼16歲女學生遭霸凌多年上吊。（圖／翻攝自臉書／Lauren Olivia Lelonek）

▲ 蘿倫的家人描述，她是個善良又誠實的女孩，總是先為他人著想。（圖／翻攝自臉書／Lauren Olivia Lelonek）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國柴郡（Cheshire）2016年發生一起霸凌悲劇，一名年僅16歲的女學生和朋友雙雙遭學校內的惡霸盯上，在校園內和社群網站上都長期遭受霸凌。儘管她試圖保護同樣被欺負的朋友，卻因龐大的壓力與恐懼而不敢出門，最終在家中上吊身亡。2名霸凌者承認騷擾受害者6個月導致她死亡，日前被判刑。

《每日郵報》報導，16歲的蘿倫（Lauren Lelonek）在經歷多年的身體虐待及網路威脅後，2016年在柴郡的家中自殺。當地助理驗屍官西吉（Peter Sigee）說明，這名聰明、美麗的少女多次遭受打擊，沒有得到精神上的支持。校方獲報後沒有立即隔離她與霸凌者，警方也沒有著手調查。

蘿倫升上11年級時便發現，她最好的朋友莉比（Libby Boland）可能正遭受霸凌，因此挺身保護她，卻也成了受害者。2名分別為17歲及18歲的女孩將她們視為眼中釘，開始在蘿倫就讀的切斯特大學諾斯威奇學院（University of Chester Academy Northwich）外賭人。

她們會粗暴的掐住蘿倫的頸部、將她按在欄杆上，或抓著她的頭髮將她拖到地上，再伸腳踹她。蘿倫後來才向家人透露，她實在太過害怕，因此不敢出門。2016年蘿倫在與父母及4名手足同住的家中上吊後，她的家屬指出，「她經歷多年的痛苦，絕對不只她們在法庭上說的6個月」，當她決心反抗，狀況反而更加嚴重。

當地死因調查官員在蘿倫死後近3年半以來持續調查，發現校方、警察及醫療單位其實曾經有機會介入。蘿倫的父母曾報警、與校方面談，但他們都未採取任何幫助蘿倫的行動。莉比則透過聲明表示，她和蘿倫在長期的霸凌中互相扶持，「蘿倫有許多優點，是我見過最有愛心的人。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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