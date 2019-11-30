美動物園大火！長頸鹿驚恐奔逃　10動物「困穀倉」慘死

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國俄亥俄州（State of Ohio）北部的非洲野生動物園（African Safari Wildlife Park），在當地時間28日感恩節的晚上發生大火，導致10隻動物不幸喪生，熊熊大火也讓園內的長頸鹿驚慌四處奔逃。

綜合外媒報導，「非洲野生動物園」在28日週四時，因適逢感恩節休館一天，園內只剩一名工作人員留守。就在晚上6時15分左右，一處安置許多非洲動物的欄舍突然起火，火勢相當猛烈。丹伯里（Danbury）的警察局官員卡羅琳.德莫爾（Carolyn DeMore）表示，因為只有一名駐守人員，根本無法及時救援，當他們趕抵現場時，發現欄舍已經陷入火海，有許多動物在逃竄。

在撲滅火勢的過程中，有一隻逃跑的斑馬和一隻長頸鹿不小心掉入池塘裡，他們已將這兩隻動物救出。而園區的監視器也拍到園內的長頸鹿因為靠近火災地點，驚慌的在圍籬邊四處奔逃。

▲長頸鹿驚慌奔逃。（圖／翻攝自YouTube／abcNEWS）

火勢約在晚間7點半左右撲滅，園方便立刻清點動物數量，發現有10隻動物死亡，包括3隻紅河豬、3頭長頸鹿和4隻羚羊葬身火窟。

園內的其中一名負責人霍莉•亨特（Holly Hunt）透露，園區還有300隻其它的動物，與員工都所幸並無大礙。不過園方在臉書上發表聲明，「我們感謝員工們平安無事、沒有人受傷，但失去我們每天愛護的野生動物，對我們團隊來說是非常悲慘的。」

目前警消正在調查起火原因，而園區原定29日恢復營業，但因火災事故，決定至本周末前都暫停開放。據了解，位於克林頓港（Port Clinton）的非洲野生動物園，今年已邁入第51個年頭，園內飼養了超過50種類的動物。

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