馬克宏批北約放錯重點：俄中不再是敵人！　土耳其反擊：你才腦死

▲ 馬克宏認為，恐怖主義才是北約真正的敵人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）12月3日及4日將在英國倫敦舉行峰會，慶祝成立70周年。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在峰會前夕指責，北約領導人間缺乏戰略合作，有如「腦死」，應在下周會面時重新審視此狀況，並聚焦恐怖主義帶來的威脅，而非俄羅斯或中國，「俄國與中國已經不再是我們的敵人。」

馬克宏28日與北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在巴黎召開聯合記者會指出，「今天我們的敵人是俄國嗎？還是中國？北約的目標是視他們為敵嗎？我不這麼認為。現今北約共同的敵人是打擊我們每個國家的恐怖主義。」

儘管俄國對烏克蘭的侵略行動導致其被排除在7國集團（G7）等全球論壇以外，馬克宏本月仍對歐洲盟友表示，希望改善與俄國總統普丁（Vladimir Putin）間的關係。他指出，俄國是歐洲安全的關鍵，因此應與他們展開對話。他28日表示，「北約是一個集體防禦聯盟。我們共同的敵人是誰？我們的共同議題為何？這些都是應該釐清的問題。」

《經濟學人》雜誌月初刊登馬克宏專訪，他談到北約現況時語出驚人，稱「北約處於腦死狀態」，引起德國總理梅克爾及史托騰伯格反彈。他28日重申，不會為這番言論道歉，認為這對歐盟成員來說是一記當頭棒喝，「我很高興我們現在都認為應該討論戰略目標，我絕對不會為消除了歧見而道歉。」

針對馬克宏批評土耳其進犯敘利亞，下月也將出席北約峰會的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）29日透過電視演說反擊，稱其對北約的理解病態又膚淺。他同樣使用腦死一詞指責，「我在對法國總統馬克宏說話，且我在北約也會這麼說。你應該先去檢查你的腦死狀態，你懂得賣弄，但甚至連你該給北約的錢都付不起。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。