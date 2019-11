倫敦橋爆血案　西裝男「跳越分隔島」壓制嫌犯奪刀！英雄片曝光

▲倫敦橋攻擊事件,英勇市民協助制伏歹徒。(圖/翻攝自推特/Police Hour)

記者錢玉紘/綜合報導

英國倫敦橋在當地時間29日下午2點發生隨機攻擊事件,造成2人死亡,3人受傷,嫌犯也當場被擊斃。據了解,嫌犯身穿假的炸彈背心,持長刀攻擊路人,在目擊者拍下的影片中,一名身穿風衣的灰髮男子奪走了嫌犯的刀,並且指揮大眾逃離現場,被許多網友稱為英雄。

在網路上流傳的影片中可以看到,大約10位市民一同在橋邊制伏嫌犯,隨後,一名灰髮、身穿黑色風衣和西裝的中年男子從歹徒手中奪走了刀子,並張開手,示意要其他目擊者趕緊離開現場。

目擊者羅伯茲(George Robarts)提到,西裝男本來走在他們的後面,當攻擊發生時,該男直接跑過他們,衝向事發地點,「他跑過那些車子,跳過中央分隔島,跟其他人一起制伏攻擊者,我們當下趕緊逃跑,但有看到那名男子似乎奪走了歹徒的武器,真的是太勇敢了」。

英國《每日郵報》報導,這名男子是英國交通警察局(British Transport police)的警員,剛好當時身穿便衣,不確定他是否正在值勤。

另一名協助制伏歹徒的英雄是24歲的導遊格雷(Thomas Gray),他回憶,當時與同事們要去飯店接客人,就看到攻擊發生,他與3名同事立刻下車幫忙,他面對著嫌犯,踩住對方的手,逼迫歹徒方開手上那把大約八英寸長(大約20公分)的刀子,「我問其他人發生了甚麼事,他們說該男剛剛用刀刺傷了兩名女性」。

格雷提到,歹徒兩手都各有一把刀,其中一把還用膠帶黏在手上,「我盡全力踩住他的手,逼他放開,接著有人把刀子給踢走」、「歹徒接著伸手翻包包,警察警告大家小心,可能有槍,並要我們離開,接著朝他開了3、4槍」。

BBC報導,消息來源指出,倫敦橋攻擊的嫌犯是一名坐過牢的前囚犯,但還不確定是否跟恐怖組織有關係。

Today the street of London have witnessed some incredible bravery these members of the public bravely pinned down the suspected terrorist armed with a knife while armed officers approached the scene. #LondonShooting #LondonBridge pic.twitter.com/CT7jSmeCGY