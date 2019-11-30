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倫敦橋爆血案　西裝男「跳越分隔島」壓制嫌犯奪刀！英雄片曝光

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▲▼倫敦橋攻擊事件，英勇市民協助制伏歹徒。（圖／翻攝自推特／Police Hour）

▲倫敦橋攻擊事件，英勇市民協助制伏歹徒。（圖／翻攝自推特／Police Hour）

記者錢玉紘／綜合報導

英國倫敦橋在當地時間29日下午2點發生隨機攻擊事件，造成2人死亡，3人受傷，嫌犯也當場被擊斃。據了解，嫌犯身穿假的炸彈背心，持長刀攻擊路人，在目擊者拍下的影片中，一名身穿風衣的灰髮男子奪走了嫌犯的刀，並且指揮大眾逃離現場，被許多網友稱為英雄。

在網路上流傳的影片中可以看到，大約10位市民一同在橋邊制伏嫌犯，隨後，一名灰髮、身穿黑色風衣和西裝的中年男子從歹徒手中奪走了刀子，並張開手，示意要其他目擊者趕緊離開現場。

目擊者羅伯茲（George Robarts）提到，西裝男本來走在他們的後面，當攻擊發生時，該男直接跑過他們，衝向事發地點，「他跑過那些車子，跳過中央分隔島，跟其他人一起制伏攻擊者，我們當下趕緊逃跑，但有看到那名男子似乎奪走了歹徒的武器，真的是太勇敢了」。

英國《每日郵報》報導，這名男子是英國交通警察局（British Transport police）的警員，剛好當時身穿便衣，不確定他是否正在值勤。

另一名協助制伏歹徒的英雄是24歲的導遊格雷（Thomas Gray），他回憶，當時與同事們要去飯店接客人，就看到攻擊發生，他與3名同事立刻下車幫忙，他面對著嫌犯，踩住對方的手，逼迫歹徒方開手上那把大約八英寸長（大約20公分）的刀子，「我問其他人發生了甚麼事，他們說該男剛剛用刀刺傷了兩名女性」。

格雷提到，歹徒兩手都各有一把刀，其中一把還用膠帶黏在手上，「我盡全力踩住他的手，逼他放開，接著有人把刀子給踢走」、「歹徒接著伸手翻包包，警察警告大家小心，可能有槍，並要我們離開，接著朝他開了3、4槍」。

BBC報導，消息來源指出，倫敦橋攻擊的嫌犯是一名坐過牢的前囚犯，但還不確定是否跟恐怖組織有關係。

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