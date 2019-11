快訊／荷蘭海牙購物商圈爆隨機砍人　中年男持刀刺傷3人仍在逃

▲荷蘭海牙購物區爆隨機砍人。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導



荷蘭海牙(The Hague)的「大市場購物街」(Big Market Street)在當地時間29日傍晚發生隨機砍人事件,造成至少3人受傷。目前警方正在追捕一名45到50歲、穿著灰色慢跑服的男性嫌犯,可能是北非或是中東裔,還不清楚嫌犯行兇的動機。

由於29日為「黑色星期五」,購物商圈裡人潮眾多,攻擊事件在「哈德遜灣百貨」(Hudson's Bay)前爆發,社群網站上的影片可以看到,來購物的民眾嚇得大聲尖叫、四處逃竄,目前整個街區都已經被封鎖。

哈德遜灣百貨則表示,目前也還未掌握進一步的消息,但沒有員工受傷。

警方則表示正在調查案件,還無法直接歸類為恐怖攻擊,並希望目擊者主動提供更多線索。

After London, we have now have a stabbing in The Hague, the Netherlands. #LondonBridge #DenHaag pic.twitter.com/lioJJN9Mfx