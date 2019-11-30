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網購剁手族快看！5大電商聯名卡大比拚　最高回饋20%拿好拿滿

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▲▼5大電商聯名卡大比拚，最高回饋20%。（圖／記者紀佳妘製表）

▲5大電商聯名卡大比拚，最高回饋20%。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

宅經濟當道！在家滑滑手機成為現代民眾最常購物的方式，越來越多銀行瞄準網購商機，紛紛與電商合作搶發聯名卡，一張圖讓你秒懂5大電商聯名卡的好康優惠，最高回饋20%，在線上血拚的同時也享有數百元回饋的小確幸。

‧富邦momo卡

請繼續往下閱讀...

富邦媒體科技與台北富邦銀行推出momo首張聯名信用卡「momo卡」，提供momo旗下購物網、電視購物、型錄消費超高momo幣回饋，包括周六享最高20%回饋、50大品牌天天10%回饋無上限、筆筆消費5%回饋無上限，搭配「快易通、任意刷、免登錄」等3大貼心設計，能隨辦隨刷立享高回饋。

這次北富銀和momo會員資料庫進行串接，針對申辦者既往消費及信用狀況進行即時自動化智慧交叉驗證。換句話說，若同時身為北富銀卡友及momo會員，最快不到10秒即可完成核卡，同時系統會自動為卡友開通及綁定卡號，可立即進行消費。

‧中信Yahoo卡

中信銀則與電商平台Yahoo推出聯名卡，民眾只要在Yahoo平台消費則享有不同的回饋，像是在購物中心最高回饋6%，且回饋無上限，而超級商城最多有3%回饋、拍賣也有2%回饋，不過若是在非Yahoo平台消費只有1%回饋。

‧花旗PChome聯名卡

民眾在PChome上消費，享有2%聯名紅利點數、2%P幣以及周四加碼2%P幣，最高回饋6%，但未在PChome消費，或是一般消費，國內則享0.5%、海外1.5%回饋。

‧國泰蝦皮卡

這張聯名卡是國泰世華與電商合作的第一張卡，祭出蝦幣最高13%回饋、不限金額免運以及海外交易免手續費等3大福利，希望解決網購族的消費痛點。

這次用新技術VCN信用碼發卡，線上即可進行申辦、核卡、發卡，甚至開卡時自動綁定手機，加入蝦皮帳號，通通以數位化的方式完成，只要花費2分鐘一切通通搞定，體驗「有點蝦、有點聰明」的消費體驗。

‧台新街口卡

台新銀行與電支龍頭街口支付推出「台新街口聯名卡」，除了一般消費享1.5%街口幣回饋外，綁定街口支付，每筆消費加碼最高到6%街口幣，指定15大通路消費，更有最高8%加碼優惠，每月指定日期消費隨機1%至100%現金回饋。

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