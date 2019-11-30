5千輛拖拉機聚布蘭登堡門　德國農民嗆環境部長只說空話

▲德國環境部長Svenja Schulze上台與農民溝通。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

4萬德國農民在26日清晨走上街頭，5600輛拖拉機齊聚柏林的布蘭登堡門（Brandenburger Tor），抗議環境部最近提出的環境法規，讓他們難以維持生計。法國農民也在27日駕駛千輛拖拉機前進巴黎，同樣是為了生計而發聲。歐洲2地接連發生農民抗議事件，在協助維生與保護生態間的平衡，是德、法兩國要衡量的一大問題。

德國環境部長Svenja Schulze（SPD）在來到抗議者的面前，嘗試要解釋新的法規，希望農民能夠成為解決方案的一部分，但換來的只是一片噓聲，但她同時也警告，對於化肥導致飲用水中肥料含量過高，還有昆蟲漸漸消失在環境之中的問題，都必須要去正視。

農業部長JuliaKlöckner（CDU）表示，根據歐盟的硝酸鹽指令（Nitrates Directive）規範，會員國應監控所有水資源、鑑定水污染或受污染的風險，德國由於過度施肥而造成地下水污染，如果不遵守硝酸鹽指令，這對其他會員國也是不公平的，會要盡量提高補助，設法去保護農民不要受到那麼嚴格的對待，但台下的人依然不領情，甚至大喊這些言論已經在其他場合聽過，都只是空口白話罷了。

德國政府在9月提出新的歡境保護法規，內容是有關於限制殺蟲劑和除草劑使用的建議，以更好保護昆蟲種群，同時為了保護地下水，也限制化肥的使用。現場農民舉著「如果農民被毀，你只能透過進口來取得食物」、「我們應該站在一起而不是互相對抗」等標語，來表達內心不滿與訴求。德國總理默克爾表示，將在12月2日與40個農業組織進行交流。

法國在今年1月開始禁止一種叫草甘膦的化合物，其中最廣泛被運用的就是除草劑Roundup，這讓法國農民在27日走上街，抗議政策威脅生計，並要求與總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，但最終沒能如願。法國農業部長季佑（Didier Guillaume）跳出來為政策解釋，時間會證明法規是有很大的益處的。