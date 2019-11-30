【黃寶慧】慧眼看天下／脫歐僵局暫緩　英鎊後勢水漲船高

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英國首相強森承諾「完成英國脫歐」，稱將會在耶誕節前，向議會提交他的脫歐協議。市場普遍預期，強森所屬的保守黨，將會在下個月12日的大舉中取得勝利，有機會打破脫歐僵局，這也順勢提振英鎊走高。華爾街指出，英鎊被選為了2020年表現最強的貨幣，各界也大多預期，英鎊將會持續走揚，隨著英國脫歐前景逐漸明朗，真的能讓英鎊躍身國際貨幣圈，最受期待的投資標的嗎？《慧眼看天下》第79集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。





▲英國將在12月12日迎接下議院大選，保守黨首相強森（Boris Johnson）在24日發表該黨的政綱宣言，他也承諾會在「耶誕節前」讓國會再度表決脫歐協議，並且以「搞定脫歐」（get Brexit done）作為競選口號。 （圖／路透）

民主黨總統初選辯論 聚焦川普彈劾

美國民主黨總統初選辯論會，本周進行到第五輪，因為剛好和眾議院針對通烏門召開的調查聽證會撞期，因此10位參選人在辯論會上，全部將炮口指向美國總統川普。不過除了彈劾案，這場辯論另一個焦點，是後起之秀，其中37歲的印第安納州南本德市長，之前默默無名，但自從宣布參選後，他在愛荷華州的初選民調領先群雄；另外台裔參選人楊安澤，雖然是政治素人，但卻靠著科技背景以及務實作風，人氣不斷攀升。

▼美國民主黨總統初選辯論會，剛好和眾議院針對通烏門召開的調查聽證會撞期，10位參選人在辯論會上，全部將炮口指向美國總統川普。（圖／路透）

香港區選結果出爐 「泛民派」大勝

香港區議會選舉剛剛落幕，根據港媒初步統計，非建制派在所有民選452席次中，共拿下388席，其中又以「泛民派」為絕大多數；而建制派這次僅拿下59席。除了泛民主派取得壓倒性席次，改寫政治版圖，這一次香港區議會選舉，投票率還超過71%，也創下香港歷來選舉，投票率最高的一次。

▼香港特首林鄭月娥，對區選結果表示會認真反思。（圖／路透）

印度限制洋蔥出口 南亞廚房惡夢

因為天災影響收成，印度洋蔥價格幾個月來節節攀升，9月底印度政府更頒布了「洋蔥出口禁令」抑制價格失控。但印度身為世界最大的洋蔥出口國，這項禁令也直接影響到了南亞多個國家，像是尼泊爾、孟加拉等地，不少民眾如今只能「望蔥興嘆」，英國路透社指出，這簡直就像是南亞的一場「廚房惡夢」，因為無論是印度人愛喝的酸豆湯、巴基斯坦的咖哩雞或是孟加拉的香飯，通通都少不了洋蔥，如今民眾無蔥可用，苦不堪言。

▼洋蔥不僅是印度料理不可或缺的調味食材，更是印度貧窮人口的主要蔬菜來源。（圖／路透）

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。