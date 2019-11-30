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勞動部：107年近4成未領滿失業給付　立即重回職場

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▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部表示，107年近4成未領滿失業給付立即重回職場。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部表示，勞工在失業給付還沒領滿前，再次受僱工作，不需在同一家公司做滿3個月，只要參加就業保險累積滿3個月以上，也就是不管待過幾家公司，就可向勞保局申請「提早就業獎助津貼」。另外，根據統計，107年請領失業給付的勞工共有8萬832件，申請提早就業獎助津貼就有3萬1481件，等於近4成的人，未領滿失業給付，就已經重回職場。

勞動部勞動保險司勞保規畫科科長吳依婷指出，依「就業保險法」第18條，符合失業給付請領條件者，若在失業給付請領期限屆滿前就再進到職場受雇，並依規定參加就保滿3個月以上，就可以申請5成的未請領失領給付金額，一次發給「提早就業獎助津貼」。

請繼續往下閱讀...

吳依婷指出，近期不少民眾來詢問如果領了失業給付，是不是必須待在同一家公司才能申請提早就業獎助津貼，但其實津貼設立目的，是為了鼓勵失業勞工積極尋職，並沒有限制勞工再就業之後，必須在同一家公司滿3個月以上，才能申請獎助津貼，只要累積參加就保滿3個月以上即可。根據統計，民國107年申請件數共有3萬1481件，核付金額15.5億元。

她舉例，以一般勞工為例，失業可以請領6個月失業給付，如果該名勞工月投保薪資為新台幣3萬元，可以領投保薪資6成約1萬8000元的失業給付，若勞工領了2個月後找到工作，符合提早就業津貼領取資格，其提早就業津貼金額為剩餘4個月的1萬8000元總和的50%。

吳依婷也提到，勞工保險局已開放網路申辦「提早就業獎助津貼」作業，除可隨時進行申辦外，還可省下許多時間。

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