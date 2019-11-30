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瘋電影／夕霧花園　日本侵略南洋史詩

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文／賴賴

▲▼夕霧花園。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

劇本非常非常精彩，林書宇導演是台灣非常少數導演中，不論是在敘事手法和編導品質，總能掌握一定的水準，看過這次作品之後會刻骨銘心的記住這個導演的名字，這次淡淡的雋永，最後重重的回擊，結局有大驚喜，超好看。

電影在傷痛中，傳達著淡淡又濃濃的愛情，沒有刻意凸顯中日間不可能的國仇家恨，兩人的愛情，中日的仇恨，妹妹被日兵輪姦衛安以及自己被日軍斷指等等痛苦，打從心底卻又被這位日本庭園大師給療癒，矛盾衝突的心理糾結，沒有太多贅述，總在一兩句對白間帶過，感覺是比海還深的苦痛搭配比海還深的深刻愛情，分寸拿捏十分困難，差一點就矯情，差一點又不到位，這部戲真是演技大考驗。

今年金馬提名了九項最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳剪輯、最佳美術、造型、最佳原創音樂和最佳攝影，非常推薦進院觀賞，內蘊渾厚深刻的好作品。


片　　名：夕霧花園
英文名稱：The Garden of Evening Mists
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2019-11-29
片　　長：120分鐘
導　　演：林書宇
演　　員：阿部寬(Hiroshi Abe) 、 李心潔(Angelica Lee) 、 張艾嘉(Sylvia Chang) 、 朱利安山德斯(Julian Sands) 、 大衛奧克斯(David Oakes)
國　　家：馬來西亞、英國
語　　言：英語、粵語
發行公司：甲上

劇情大綱

馬來西亞知名作家陳團英同名小說改編，描述一對姐妹受困於二次世界大戰中的馬來西亞戰俘營，獨自逃出生天的姐姐雲林(李心潔飾)始終對殞命的妹妹雲紅自責不已。

數年後，她決定向優秀卻有神秘背景的日本園藝師中村有朋(阿部寬飾)學藝，想蓋出姐妹倆夢想中的花園來思念妹妹。即使身為日本人的中村不時讓她想起曾經的夢魘，她仍然對中村漸生情愫，一段不被世人允許的淒美動人愛情故事就此展開…。

▲▼夕霧花園。（圖／imdb）

▲好心的英國叔叔收留。

▲▼夕霧花園。（圖／imdb）

▲每個鏡頭都像明信片。

▲▼夕霧花園。（圖／imdb）

▲為了妹妹學庭園藝術，竟然愛上日本敵人。

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