21歲女孩喝水、洗澡就發燒！就醫確診「水過敏」…連流淚都是奢侈

▲泰莎患有水源性蕁麻疹，導致她連流汗、喝水都會起疹子、發燒。（圖／翻攝自泰莎instagram）



記者柯振中／綜合報導

對食物、塵蟎過敏是現代人常有的症狀，不過美國加州一名21歲的女孩從小皮膚常常飯起紅疹，讓她困擾許久，求診後竟然發現患有「水源性蕁麻疹」（Aquagenic urticaria，又稱水過敏），只要洗澡、流汗，就會在短時間內發燒，甚至連喝口水都會相當痛苦。

根據英國《每日郵報》報導，21歲的泰莎（Tessa Hansen-Smith）患有水源性蕁麻疹，這種症狀全球僅有不到100人罹患，患有該症狀的患者只要碰到水就會起疹子，甚至可能出現發燒的情況。

泰莎指出，她從8歲開始發病，當時因為時常沖澡，導致身上不斷冒出疹子，父母原以為是清潔用品的問題，因此讓她開始試著不用沐浴乳、洗髮精等物品，但仍未改善症狀，求診後才發現是罹患了這種症狀。

▲雖然泰莎患有水源性蕁麻疹，仍樂觀面對生活。（圖／翻攝自泰莎instagram）



泰莎說，由於罹患這種症狀，想要流淚、流汗與擁有口水對她來說相當奢侈，她也因此時常感到偏頭痛、泛疹子，導致上課無法集中精神，「我也時常感到肌肉痠痛、疲倦，通常是因為在蔬菜、水果等食物攝取太多水分，就連喝水都會傷到舌頭。」

儘管水源性蕁麻疹永遠無法治癒，泰莎仍說到，希望自己能夠獨立，離開家鄉上大學，不被病情控制生活，「為了讓日子一天比一天更好，我每天都會努力完成某件事情。」

泰莎開了一組instagram帳號，在上面分享生活的點滴，也希望藉此告訴世人，罹患這種症狀並不可怕，重要的是一職陪伴在自己身邊的家人。

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