1000億投資「提前2月達標」…新北招商破表　侯友宜：明年目標1500億

▲新北市招商千億目標提前達成，侯友宜舉辦感恩酒會，同時宣佈明年目標加碼50％。（圖／新北市政府／下同）



記者王致凱／新北報導

新北市政府今年提前達成招商1,000億目標，落實投資38家，總投資額達1,099億元，共創造25,000個工作機會，新北市長侯友宜29日舉辦招商感恩酒會，同時宣布2020年「繁榮新北」招商計畫，目標放眼1,500億元。

侯友宜今年4月在「新北產業投資誓師大會」上宣誓，要在2019年結束前達成「招商一條龍」服務目標，亦即在1年內，攜手10個招商夥伴，服務100件招商案，達成1,000億元投資，創造10,000個工作機會。

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侯友宜29日在板橋舉行的招商感恩酒會上宣布，「我們在10月底提前達標而且還超標」，「身為新北市長，作為新北市民，我感到無比驕傲與光榮」。 侯友宜說，今年投資額順利達標，讓工業區立體化政策能多出50％容積，「明年我們加碼，讓投資金額比今年多50％，拼到1,500億元。」

新北市經發局長何怡明表示，招商一條龍專案與經濟部投資業務處等單位合作，列案服務的民間投資計155件，已協助38件取得建照、工業區立體化審查等重要關卡，投資金額達1,099億元。其中，板橋、泰山、新莊的投資金額都突破百億元，三重、土城、新莊也都創造上千個就業機會。

何怡明說，落實投資的都是「有名有姓」，產業包含商辦、半導體、民生化工、金屬機電、飯店商場和物流產業等，為新北市整體新增加超過25,000個工作機會。

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