台商回流係金A！一銀明年放款成長率目標8%　經濟成長率的近3倍

▲第一金暨一銀董事長廖燦昌。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今（29）日舉行法說會，一銀表示，由於中美貿易戰短期難以落幕、台商回台投資需求若渴，所以預估明年放款成長率要達到7%~8%，是明年經濟成長率近3倍；也是近年來新高的目標。

第一金旗下的一銀今年前3季放款總額為1兆7312億元，年增率4.4%；特別是第三季起企業放款受惠於政府政策，台商回台投資潮的帶動，資本支出型需求的放款陸續浮現，中小企業的供應鏈跟進返鄉，使第三季的企金與中中小企業放款同步上揚。

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一銀表示，目前台商資金回台貸款專案已經核准的金額有300多億元，動撥率大約是32%左右，動撥金額大約是90多億元，企業貸款戶數有260件左右，一銀解釋，由於台商預估未來動撥率。而這股熱潮將延續二、三年，所以放款成長率大目標要達7%~8%。往年銀行預估放款會根據經濟成長率來擬訂，而一銀明年放款成長目標來到7%~8%，接近GDP成長率(主計處預估明年為2.72%)的三倍，可見對於台商回台的融資需求相當具有信心。

外幣放款的部份，隨著美國聯準會（FED）降息，一銀的外幣利差到第3季底，已經跌到了2.26%。一銀表示，一銀近期擴增海外新據點，放款量預估可以繼續增長，多少可以彌補利差的縮小，預估明年的海外放款成長率10%~12%。前3季底外幣存款達到5795億元、預計明年外幣存款也要達6077億元。

海外分行的獲利來看，香港仍是最賺錢的分行，稅前盈餘為3742萬美元、其次是金邊分行，稅前盈餘2240萬美元、第三名則為洛杉磯1261萬美元。但近期香港事件預期要到明年才會發酵，所以今年香港分行獲利仍有機會創新高。