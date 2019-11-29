好棒棒！一銀投資收益估破百億創新高　台股已賺13億元

▲一銀今年在投資操作上表現亮眼，前3季已經賺了91億多元，今年全年估破百億元。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今（29）日舉行法說會，第一金旗下的一銀投資收益大賺，今年前3季已經達到91.06億元，年增率21.2%，全年可望突破百億元，在投資收益上不僅創歷史新高，也首次在投資收益上破百億元。

根據第一金法說資料，第一金的稅後純益為153.77億元，每股稅後純益（EPS）為1.23元；較去年同期成長7.2%，子公司一銀的稅後純益也有150.43億元，也較去年同期成長6.2%。

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其中一銀的投資收益也大有斬獲，根據資料顯示，今年前3季一銀的投資收益已經有91.06億元，年增率為21.2%。而一銀之所以可以在金融操作、投資收益有亮眼的成績，主要是有抓住壽險公司避險需求趨勢，進行SWAP（換匯換利交易）操作、股票以及債券評價上揚等。其中台股的短投獲利有約5億元、長期投資約有8億元，共計約13億元；此外，其他衍生性商品、債券與外匯操作等，則賺了77.5億多元。

預估今年一銀的投資收益可以突破百億元，不僅創歷史新高紀錄，也是一銀在投資收益上突破百億元。值得注意的是，第一金今日也說明明年的股利配發政策，保守估計股利的配發率會超過六成以上，將以現金為主、也可能會配發小部分的股票股利。第一金強調，還是要看股東以及第一金的資本要求。

如果第一金的配發率超過六成以上，以前3季的獲利狀況來計算，股利起碼超過0.7元；若第4季獲利持續增溫，將會有更好的表現。根據瞭解，過去第一金的配發率大約在七成到八成之間，相信明年的股利配發應該不會讓股東失望。此外，一銀的資本適足率目前也維持在13.23%、第一類資本為11.31%，資本仍然相當充足，所以目前尚未有現金增資的需求。

