松菸冬季限定無牆美術館！「原創基地節」11組藝術家打造戶外魔幻場域

▲松山文創園區舉行2019「原創基地節」，藝術家游文富作品《粉夢幻》，以5萬根的染粉紅之竹籤打造夢幻之境。。（圖／松山文創園區）



記者林育綾／台北報導

期間限定網美、文青口袋名單！2019松山文創園區「原創基地節」以「幻場」為題，首度挑戰走到戶外，即日起至12月8日邀請11組當代藝術家，克服古蹟與天氣的限制，攜手打造「無牆美術館」，在松菸點亮各種夢幻場域。

請繼續往下閱讀...

▲2019原創基地節，11組藝術家攜手打造冬季限定無牆美術館。（圖／松山文創園區）



「原創基地節」邁入第8年，松山文創園區提到，不同的場域，有不同的精神，當藝術走進生活，隨著不同的時間，進入到我們每天的風景裡，都會有不一樣的心情。對於「幻場」，有一點浪漫的想像，「幻」可以是表象的真實、意象的境界，也可以是抽象的畫面或具象的物件。

▲松山文創園區2019「原創基地節」，在各處製造驚喜場域，打造無牆美術館。（圖／記者林育綾攝）

透過藝術、古蹟和自然的結合，著重於場域帶給人的視覺酵素，體驗不同的視覺聯想及心靈解放，重新定義松菸的每個角落，不管從哪個入口來到松菸，拿起地圖認真尋找，或者根本不要地圖，放任自己隨意散步，都有機會找到藝術家的創作。

▲游文富以作品《粉夢幻》以5萬根的染粉紅之竹籤，將現成樹、座椅與羽毛樹包圍呈現夢幻之境。（圖／記者林育綾攝）

藝術家游文富以作品《粉夢幻》，回應「幻」的想像，他在松菸老建築旁草皮，以染粉紅之竹籤5萬根的量感，將現成樹、座椅與羽毛樹包圍呈現夢幻之境，期待與民眾互動產生不可思議的幸福幻境。

▲彡苗空間實驗彩色裝置《北風DISCO》。（圖／松山文創園區）



彡苗空間實驗以園區的路燈桿創作彩色裝置《北風DISCO》，如漩渦般把人們吸進這色彩交疊的萬花筒，隨著太陽和風一起作用，轉化成風和光交織韻律的場所。

▲林淑鈴作品《予造物以靈魂》。（圖／松山文創園區）

林淑鈴作品《予造物以靈魂》，透過媒材特性，輔以燈光運用，形構出一個「會發光的雕塑」，輕盈自在地與老建築間喃喃細語，編織出天真爛漫的新樂園。

▲王建揚在松菸的巴洛克花園，創作《納西瑟斯的樂園》。（圖／松山文創園區）



一向都走吸睛且搶眼創作的王建揚，以巴洛克花園平台創作《納西瑟斯的樂園》，著眼於當代社會流行的「自拍」現象，透過社群媒體展現個人形象及生活點滴，期待大家共同分享最美好的自我。

▲藍色隧道壁畫創作《無限rebirth》。（圖／松山文創園區）

藍色隧道的壁畫創作《無限rebirth》，以數位及抽象表現「菸」的型態，揉合多元包容文化，表達松菸是一處充滿動態資訊與文化內容的集合地。

▲吳芊頤《菸田拾影》，當陽光照射時，讓走廊產生虛實相映的光影變化。（圖／松山文創園區）



吳芊頤《菸田拾影》以松菸歷史脈絡中的香菸品牌圖案為發想，將臺灣菸田風景與採收菸葉場景，透過重新組構，在菸廠建築窗戶上產生虛實相映的光影變化，形塑跨時空的視覺與歷史的記憶。

▲陳彥廷剪紙創作《古今幻場》。（圖／松山文創園區）



陳彥廷以剪紙創作《古今幻場》，在製菸工廠窗框中以「幻」、「場」兩字結合角花和團花，以傳統剪紙融合現代視覺語彙之美，藉吉祥寓意祝福美好圓滿。

▲李文政《好運計程車》，探討生命教育故事。（圖／松山文創園區）



李文政《好運計程車》，希望以作品中鮮明的動物形象與台灣街道色彩，探討生命教育故事，並關注國內野生動物路殺的議題。

▲蕭聖健作品《歸》，用老物件與機械承載12隻不同的鳥叫聲。（圖／松山文創園區）

蕭聖健《歸》，意圖藉由老物件本身所承載的歷史記憶和機械運作時所發出的聲音，與腦海中的童年記憶產生連結，提醒我們珍惜身邊的自然環境與美好事物。

▲林書瑜的作品《蝕》。（圖／松山文創園區）

林書瑜的作品《蝕》則透過光的游離狀態，使空間在推移擴張與收縮消弭之間不斷轉換，進而引發觀者獨特的身體感知與空間關係的再思考。

▲唯一夜間限定作品《裝置微光計畫：空廊》。（圖／松山文創園區）

而唯一夜間限定作品《裝置微光計畫：空廊》，莊志維以松菸文創大街為主要軸線，打造一道漂浮的空廊，在夜間建構出如同通道的幻影，如繁星掃過空中的長尾。

2019原創基地節以戶外場域作為創作基地，自即日起至12月8日展出，串聯松菸Lab新主藝、idea TAIPEI創意工作營成果展「穿越那道牆，走進眷村的記憶」、expo誠品生活文創平台「耶誕魔幻夢工場」肖年頭家夢想嘉年華、台北藝術自由日「愛情神話 LOVE」等周邊衛星展演。

2019原創基地節

日期：11/29～12/8

時間：10:00～18:00

地點：松山文創園區

(11/29、12/30、12/6、12/7 「松菸好家在台灣」市集開放至20:00)