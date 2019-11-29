約好「朋友偶爾過夜」不加錢　他抓包房東「電費灌水」氣炸：太扯了

▲每月電費收6元就算了，房東竟然私自多收錢讓他暴怒。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，房東電費1度要收6元就算了，竟然還在帳單裡動手腳，直到他發現後才坦承有多收150元；另一位匿名網友則指控，自己跟房東口頭續約後，房東竟然就私自漲電費，從5元直接上調到6元，因為不知道相關法律知識，只好上網求助「應該怎麼處理。」

28歲租屋族阿翰表示，自己租的是一間約4坪大的小套房，「那邊是頂樓加蓋，五樓頂樓加蓋，夏天熱的跟烤箱一樣」，而且因為1度電就要收6元，導致他冷氣不太敢隨意使用，「我每天都很熱，有時候熱到吃不下這樣」，現在更因為電費問題與房東鬧糾紛。

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▲約好有朋友同住不用另外收費，房客4月後驚見：「貴了150元」。（圖／東森新聞）

原來房東原本答應他，偶爾有朋友同住「不用另外收費」，但他事後付電費時卻發現，怎麼帳單突然就變貴了，「前2個月、3個月沒有收（沒有多收），但第4個月我就覺得，電費好像特別貴了一點」

他無奈說，「我請房東把度數給我看，當面把度數前期減後期乘六，房東他說『因為你有人來，所以又多了150元』，我說那你可以跟我說啊，不是你先收了再跟我說」，讓他非常不滿。

其實因為電費發生的租屋糾紛層出不窮，就有一名網友在網路論壇求助，原本租屋處的電費1度5元，後來租約到期後口頭續約，房東就告知「往後電費一律1度6元」讓他相當無奈，由於不清楚相關法律，只好上網求助「我該怎麼辦」。

▲房客口頭續約後，房東才表示要漲電費。（圖／東森新聞）

崔媽媽基金會法律服務組長曹筱荺表示，如果房東有出現超收的行為，超收的部份也可以依《消保法》檢舉，消保官就可以依法開罰，如果已經談好電費卻又超收，更可能有涉及詐欺，「一般電費行情大部分會落在3.5元到5.5元，但怎麼樣計算也不會超過6.41元。」

其實除了超收電費，像私扣押金及違約金、看屋與實際出租屋不同、刊登不實照片等都是常見的租屋陷阱。房客租屋前務必仔細看清楚合約，如果真的對自己的房租有疑慮，也可以到相關基金會網站免費諮詢。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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