軒郁靠大數據創新銷售　台灣膜王楊尚軒獲頒「台灣百大MVP經理人」

▲台灣膜王楊尚軒（右）獲頒「台灣百大MVP經理人」。（圖／軒郁國際提供）

記者姚惠茹／台北報導

軒郁國際（6703）今（29）日宣布，繼日前獲得兩項台灣精品獎之後，有「台灣膜王」之稱的總經理楊尚軒，再拿下2019年台灣百大MVP經理人獎，並且是百大MVP中唯一以面膜產業獲獎的經理人，主要靠得就是用大數據來賣面膜的創新商業模式。

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▲軒郁國際總經理楊尚軒。（圖／軒郁國際提供）

當初靠著創新研發出第一片黑面膜打響台灣面膜市場，軒郁國際總經理楊尚軒，這是能獲得經理人100大MVP評審青睞，主要是因為透過消費者行為分析的大數據，研發出適合不同消費者分眾的功能面膜，楊尚軒強調，擁抱改變才能持續創新，期望全世界都能敷到一片軒郁所設計研發的面膜。

楊尚軒表示，以消費者行為來分析大數據，成為軒郁主要研發產品的依據，像是當研發團隊發現醫美術後急速保濕需求增高，但客戶普遍需求簡單與速效，便研發出具縮短敷面膜時間的8分鐘面膜，而且還透過大數據觀察到國際市場偏好，像是東南亞國家在意美白，台灣則力推保濕產品。

▲軒郁國際總經理楊尚軒獲頒「台灣百大MVP經理人」。（圖／軒郁國際提供）



軒郁國際靠著「數據科技」在2018年10月登錄興櫃，並成為興櫃年度前五強公司，雖然面膜產業競爭激烈，但是軒郁國際光在今年11月就在國內外獲得四項大獎，其中以創新「分子科技」所研發出的新科技面膜「美博士Dr.May」已摘下世界創新發明競賽8面金牌。

此外，「美博士Dr.May」今年11月在德國紐倫堡國際發明展也獲得銀獎及評審特別大獎，而且在歷時四天的評選過程，從將近800件發明作品脫穎而出，其中品牌獨家專利抗老成分「FRSAB自由酚」，其研究內容已發表在5篇國際期刊，並獲得三國發明專利，也獲得SNQ國家品質標章。