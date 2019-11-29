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貿協邀LinkedIn、Facebook開講　吸引400人學「當小編」

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▲▼1.貿協邀Facebook、Linkedin談社群商務應用，貿協秘書長葉明水(右六)表示，希望透過。（圖／貿協提供）

▲貿協邀Facebook、Linkedin談社群商務應用，貿協秘書長葉明水(右六)表示，希望透過。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

做生意也要會社群！隨全球社群媒體使用人口上升，不少企業開始思考經營社群粉絲專頁、線上企業簡介。為協助中小企業發展數位貿易，貿協邀請社群雙霸主Facebook、LinkedIn首次同台演講，分享社群新趨勢以及如何透過社群打造品牌，吸引超過400人參與。

貿協表示，運用社群可有效建置企業的數位門面，未來也將推動多元社群行銷課程，使廠商透過社群建立商務人脈，開拓商機。

請繼續往下閱讀...


外貿協會秘書長葉明水表示，根據調查有超過7成的B2B高階經理人在採購過程當中，會參考社群媒體所提供的資訊完成決策；因此由經濟部貿易局委託貿協營運的跨境電商平台-台灣經貿網，今年度以「社群」為主題，邀請業界社群龍頭Facebook及LinkedIn來分享如何運用社群人脈轉換成潛在商機。

此外，台灣經貿網今年度也提供加值資源，如國際數位媒體報導、台灣經貿網TT Studio攝影棚，協助廠商完成數位文案、影音等素材，以優化數位貿易能力、拓銷海外市場。

Facebook大中華區夥伴合作經理April Liao指出，因應數位科技崛起，不僅是大型企業，中小企業也都成為跨境貿易市場中的一環；以Facebook社群應用的台灣知名網購女鞋為例，廠商透過社群行銷導入，針對買家推薦客製化內容和商品，成功提升其華人市場訂單超過6倍，成功衝高跨境成績。

LinkedIn大中華區行銷解決方案客戶總監Jo Chow提到，社群行銷的關鍵在，社群應用上必須透過不同階段設定內容，曝光企業品牌形象、觸發買主考慮購買進而到出現下單商機，都是需要不同素材的提供。

此外，與貿協甫簽下合作備忘錄的國際電商平台eBay也應邀前來分享跨境電商未來關鍵；eBay大中華區跨境貿易業務開發部總監Bernard Loo表示，未來因應高數位化的「數位原生代」使用者，網紅經濟、社群應用是未來電商需要關注的重要因素。

貿協表示，針對未來中小企業數位貿易輔導資源，除數位行銷外，亦推動B2B2C線上銷售輔導，協助廠商啟動數位貿易及下單服務，並結合行動化服務，強化廠商與買主間商機通知，便利化買主採購流程。同時打造數位品牌加速計劃，整合跨境電商營運、數位工具技能與社群、影音、新聞等行銷，量身的客製化專案符合不同廠商所需，提升該品牌的網路聲量，持續以建置完整跨境電商行銷解決方案為目標，期待協助更多台灣電商界的隱形冠軍。

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