「古蹟防災應變計畫」3年增千件！火災意外有效降低

▲文化部結合部會跨域資源與消防署、警政署及地方政府合作推動「有形文化資產防災守護方案」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

由於法國巴黎聖母院、日本沖繩首里城等世界文化遺產，近陸續遭受毀滅性的大火，使得文化資產防火和防災相關問題浮上檯面。今（29）日何志偉委員指出，全台仍有4成古蹟未提出防災應變計畫；而文化部文化資產局回應，各地方防災及緊急應變計畫件數從2017年原本的355件，截至今年11月底為止共1434件且持續增加。

何志偉29日上午於立法院召開「千件文資很重要，古蹟防火不能等」記者會時提出，全台2442件古蹟與歷史建築中，仍有1008件仍未有應變計畫提供在案，若發生火警則可能迅速失控，督促文化部文資局以及各地文資主管機關，應重新檢視盤點現有之應變計畫可行性與規劃內容，並盡快補足尚未提供之應變計畫。

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而文化部文化資產局回應，文化部結合部會跨域資源與消防署、警政署及地方政府合作自2016年11月10日起推動「有形文化資產防災守護方案」，從災害預防、災害搶救、減災等多面向著手，提升文資防災（火）能力。

文化部自2017年成立文資防災推動聯繫會報，每半年邀集內政部消防署、警政署、各地方消防局、文化局與文資專業服務中心，迄今已辦理5次聯繫會報，定期檢討各項防災整備情形。各地方文資主管機關提供防災及緊急應變計畫件數，從原本的355件、2018年增為885件、2019年截至11月底為止為1434件，並持續增加中。

▲「有形文化資產防災守護方案」3年增加千件，且持續增加中。（圖／文化部提供）

文化部文資局從高風險之建築物類（寺廟、日式宿舍、宅第等）文資優先列管，督導地方政府落實執行防災及緊急應變計畫。至於尚未提供防災及緊急應變計畫者，如墓葬、碑碣、關塞、城郭、橋梁、水井、遺跡⋯等其他非建築類文資火災風險相對較低約有478處，亦要求提供古蹟歷史建築清冊予消防單位，熟悉救災地點與動線。

針對約500多處屬建築類、火災風險較高，但尚未完成防災及緊急應變計畫的古蹟、歷史建築，文資局將督促地方政府於半年內完成防災及緊急應變計畫。

而自從「有形文化資產防災守護方案」推動後，文資重大火災案件從原本2016年7件，降低為2017年4件，2018及2019年皆為1件，顯示防災有效降低災害次數，未來將持續透過守護方案推動，逐步降低文資各種災害受災風險。