主計總處今公布經濟成長率　上修至2.64%

▲主計總處公布最新ＧＤＰ預測，主計長朱澤民(中)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（29）日公布最新國民所得統計，今年第3季初步統計經濟成長率為2.99%，較8月預測的2.67%增加0.32個百分點；預估第四季經濟成長率為3.04%，較8月預測上修0.14個百分點。全年經濟成長為2.64%，上修0.18個百分點，每人GDP為2萬5932美元。

另外，針對109年經濟成長為2.72%，較108年8月預測的2.58%上修0.14個百分點，每人GDP為2萬7298美元，CPI上漲0.71%。

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主計總處表示，從外需觀察，美中貿易紛擾及國際原物料價格漲少跌多，我國第3季按美元計價商品出口減0.81%。國民所得對外交易帳經依中央銀行最新第6版國際收支統計(BPM6)規範，就海關統計進行所有權制調整，併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長0.33%；輸入負成長 2.31%。

另外，從內需方面來看，因新車改款及電動機車持續熱銷，加上百貨公司促銷活動帶動買氣，整體零售業營業額增加4.74%，餐飲業亦增3.75%，股票成交值續減9.77%，加上來台旅客人次增6.47%，併計其他各項並剔除物價因素後，初步統計民間消費成長2.28%。

而投資方面，國內半導體廠商及回台實體投資業者設備購置增加，機械設備投資持續升溫，新台幣計價資本設備進口增8.11%，營建工程投資成長放緩，併計智慧財產後，固定投資成長4.32%。另業者積極去化庫存，存貨變動名目值為-212 億元。

主計總處指出，預測我國今年經濟成長2.64%，另IHS Markit 11月預測美國今年經濟成長2.3%、中國

大陸6.2%、香港-2.1%、南韓1.7%、新加坡0.5%、日本0.9%。

最後主計長朱澤民也說，目前台灣的經濟成長還算是穩健成長，大家不必過度憂慮。

