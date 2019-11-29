鳳凰榮登金質旅遊獎得獎王　前三季獲利1.69億元年增38%

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，在遊輪產品的多元化選擇下，可望為鳳凰增添營收成長動能。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

陸客不來，觀光產業遭逢寒冬，鳳凰旅遊業績不降反升。鳳凰旅行社總經理卞傑民今（29）日表示，公司八年來共有26支產品獲得金質旅遊獎肯定，是國內得獎項目最多者，挹注今年業績表現亮眼，累計前三季營收23.83億元，年增6.2%，稅後純益為1.69億元，年增38%。

台灣證券交易所今天舉行上市櫃公司業績發表會，鳳凰旅遊受邀出席，由總經理卞傑民報告近期營運績效及未來營運展望。

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鳳凰旅遊為全台第一家上市旅行社，成立已超過一甲子，自2012金質旅遊獎開辦以來，鳳凰每年皆有行程參賽，並獲得不同區域的獎項肯定，至今已連續八年榮獲金質旅遊獎，歷年來總計26支產品得獎，榮登旅行業得獎王。

▲證交所今（29）日舉行上市櫃公司業績發表會，鳳凰旅遊受邀出席，由總經理卞傑民報告近期營運績效及未來營運展望。（圖／記者林淑慧攝）

卞傑民指出，長程線為鳳凰的營收主力，鳳凰以全球布局多樣化優質團體旅遊產品為核心主軸，透過增加航空代理之星悅航空、真航空與波蘭航空，規劃連假加班機及增加航點，像是因波蘭旅遊產品增加，國內段團體需求相對增加，推升鳳凰今年以來的業績表現。

在遊輪包船業務方面，相較於台灣每年上千萬人次的出境旅客，遊輪提供台灣旅客不同的選擇，鳳凰操作短線遊輪包船之盛世公主號，共計38航次，業已上架銷售，其中有三梯次 (3/23、3/28、4/02)賞櫻航程搭配最佳賞櫻時節，為賞櫻愛好者提供絕佳旅遊方式，旅客詢問度頗高。另將積極規劃主題式包機行程。

展望後市，鳳凰表示，中美貿易戰持續牽動世界各國經濟，仍有未知變數，相對影響整體旅遊消費市場。不過，部分製造業轉單效應造成台灣股市屢創新高，有利於帶動中高價旅遊市場成長。

依據財報，鳳凰旅遊今年第三季單季營收為9.53億元，年增幅4.4%，單季稅後純益7,457萬元，年增幅9.4%，每股稅後純益(EPS)為1.22元；累計前三季營收23.83億元，年增6.2%，稅後純益為1.69億元，年增38%，每股稅後純益2.77元，年增37.81%。