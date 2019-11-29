2020年信用卡優惠縮水　一次讓你搞懂哪些好康被吃掉

▲各家銀行近期陸續公告明年信用卡優惠調整方案，目前已有2家銀行信用卡的紅利、回饋門檻變高或優惠縮水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

又到了歲末年終之際，各家銀行陸續公布明（2020）年信用卡福利調整方案，目前有2家銀行信用卡的紅利、回饋或優惠縮水，其中花旗銀行因應歐盟經濟區域交易的相關費用調整，持有免年費信用卡的民眾，明年起若在歐盟實體店面消費，不再提供點數累積，而國泰世華銀行提供機場外圍免費停車優惠，除世界卡和無限卡外，其餘卡別明年調整為每年2次，每次最高免費停車5天。

因應信用卡在歐盟經濟區域交易的相關費用調整，花旗銀行表示，明（2020）年1月1日起，除了Prestige、寰旅卡等收取年費的信用卡之外，其他卡別的信用卡持卡人於歐盟地區實體商店的消費，將不再提供花旗禮享家點數累積，包括含現金紅利、紅利點數等，不過卡友在歐盟地區網站消費的回饋，則不會受到任何影響。

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根據花旗銀行公告，歐盟地區實體商店是指營業場所、商業登記地址或營業執照於歐盟地區國家，包含奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、冰島、列支敦斯登和挪威等31國，但歐盟地區網站消費回饋維持不變。

此外，國際機場外圍免費停車優惠，國泰世華銀行指出，除了世界卡和無限卡是全年不限次數 ，每次最高免費停車30天之外，其餘鈦金商務卡、御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡和商務卡等卡別，原本是每年2次，每次最高免費停車7天，但從明年元旦起，調整為每年2次，每次最高免費停車5天。

為配合卡友較長天數的海外旅行，國泰世華銀行表示，2020年起推出卡友可用紅利點數2000點折抵1天免費停車，歡迎有需要的卡友多加使用。換言之，持卡人如果出國8天，明年起須扣6,000點紅利，才可以免費停車8天。