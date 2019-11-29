瞄準年收入2百萬元以上菁英！兆豐銀推世界卡　海外消費1.5%現金回饋

▲兆豐銀宣布自12月起推出全新「世界卡」。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

瞄準頂級客群，兆豐銀宣布自12月起推出全新「世界卡」，將頂級優惠全面開放給民眾共享，只要年收入200萬以上，就可以入手。而優惠方面，兆豐銀考慮頂級客群經常往來各地，推出國外消費1.5%現金回饋無上限；國內消費紅利25元享1點，紅利終身有效。

兆豐銀指出，早在2011年便推出採邀請制的雙品牌頂級卡「兆豐世界卡」與「兆豐無限卡」，目標鎖定在與銀行往來的高資產客戶與企金戶理財貴賓，如今打破邀請制侷限，將頂級優惠全面開放民眾共享，只要年收達200萬元以上即可入手，現在辦卡再享首年免年費優惠，輕鬆享受暢行全球、盡享尊榮的頂級禮遇。

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兆豐銀行今（29）日宣布，自12月起推出全新「世界卡」，提供持卡人最高6次免費機場或基隆港接送，禮遇通關與機場貴賓禮遇。考量到頂級客群經常往返全球各地，兆豐「世界卡」也推出國外消費1.5％現金回饋無上限、國內消費每25元享1點紅利回饋的權益，所獲得的紅利不僅終身有效、可兌換多種精品好禮，還能以超低點數兌換高鐵商務車廂免費升等與長榮航空無限萬哩遊以及亞洲萬里通里數。

兆豐「世界卡」在卡面設計以高質感金屬髮絲紋為底，其上點綴閃耀星光，象徵持卡人非凡成就。除了豐厚的國外、國內消費優惠與回饋外，世界卡友入住雲品溫泉酒店、礁溪老爺、H2O水京棧等星級飯店還可享最高萬元優惠，在美福大飯店用餐也能現享八五折，甚至在全球超過4萬家商店消費都可獲得最高10%現金回饋。

而為了讓權益使用更具靈活彈性，持卡人甚至可自選需要使用機場貴賓室服務或國內機場餐廳免費套餐，機場接送服務也可換成基隆港接送，其他包括機場外圍停車、道路救援、5千萬旅平險保障及生日驚喜好禮等禮遇，持卡人皆可一併享有。