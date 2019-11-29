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名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

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▲游泳,游泳池,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲名古屋游泳學校發生意外，緊急疏散泳客。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本名古屋市中川區游泳學校29日下午發生一起意外，由於游泳池中放入錯誤的藥劑，產生不明氣體，導致6名5至8歲的孩童噁心送醫，另外有將近50名泳客避難。

綜合日媒報導，29日下午3時30分左右，JSS中川游泳學校不慎將原本要放入游泳池的消毒藥劑「氯」放錯，導致整個游泳池開始產生不明氣體，引起泳池內的泳客驚慌，約有30至50名泳客緊急避難。

當地消防隊接獲報案後，急忙趕到現場處理，避難的泳客中，有6名年紀約5至8歲的兒童分別感到噁心、眼睛疼痛的症狀，立刻送醫接受治療。

從NHK高空攝影機的影像來看，消防隊已經在泳池旁鋪上軟墊，正在調查泳池詳細情況，準備對應任何突發事件。其他泳客則用毛巾將身體捲起保護，由游泳學校的工作人員協助避難。

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