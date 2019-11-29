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貿協深化台韓產業交流　與大韓貿易投資振興公社攜手合作

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▲▼貿協深化台韓產業交流，新創團隊首爾東大門初登場。（圖／貿協提供）

▲來自臺灣的8家新創團隊，參與韓國政府主辦「COME UP 2019」的Taiwan Startup Demo Day活動，韓國創投專家擔任評審，吸引近50位創投及企業參加。最後由(左三起)瑞保網路科技、愛碼市智能科技及獵速科技分別獲前三名的殊榮。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會 (TAITRA)與大韓貿易投資振興公社(KOTRA)第24屆聯席會議今(29)日在首爾召開，由貿協董事長黃志芳率秘書長葉明水及一級主管與會，與KOTRA社長權坪五及主要業務部門進行交流。雙方就新創、ICT產業持續深化合作，並針對政府採購商機及海外參展等作法進行意見交流；未來雙方駐外單位也將在東南亞市場持續擴大合作。

此外，為協助台灣新創在亞洲展現更大能量，貿協舉辦「臺韓新創交流媒合會」，自24家新創團隊中評選8家團隊前進首爾，分別來自AI、智慧城市、AR/VR、Fintech、IC解決方案五大領域，透過與投資人及企業接觸交流，開發臺韓合作機會。

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黃志芳表示，世界貿易組織(WTO)指出受中美貿易戰等世界政經局勢影響，本年度全球貿易量成長率下調至僅1.2%，是2009年金融危機以來最低，此刻臺韓攜手的重要性更顯重要。權社長亦提及日韓貿易糾紛，使韓國有更多機會轉而向臺灣進口，臺韓未來將有更多的合作機會。

此外，雙方亦分享協助廠商爭取全球政府採購商機寶貴經驗，未來將相互分享有關資訊，尋求更多合作機會。在海外參展上雙方均朝向整合地方政府及公協會團體共同設置國家館，俾有效提升整體形象。

貿協轉述，KOTRA分享韓國新創生態系現況，並期待針對醫療、IOT以及AI等特定產業加強與我方交流，雙方未來不僅持續相互宣傳及運用新創展覽平臺，也將互相支援日常小型新創團隊，協助臺韓新創企業技術交流合作。KOTRA同意明年擴大於台北國際電腦展之InnoVEX展區之參展規模。

為促成投資者與臺灣新創實質對接，貿協帶領8家臺灣新創企業參與韓國政府主辦之新創活動「COME UP 2019」，首次於活動中辦理「Taiwan Startup Demo Day」，由黃志芳主持，8家團隊進行發表，韓國創投專家擔任評審，吸引近50位創投及企業參加。最後由瑞保網路科技、愛碼市智能科技及獵速科技分別獲前三名的殊榮。

貿協指出，活動中亦邀請國際加速器Sparklabs投資審查員及Seoul Startup Hub副館長，針對韓國新創生態圈及首爾市新創育成計劃進行介紹，下午進行Startup Matchmaking，出席之重要單位包含大企業LG Innotek、為新創提供種子資金之Y-Alliance、加速器FuturePlay及知名創投Hana Financial investment等，透過實質媒合交流，協助我國新創業者對韓國市場了解。

▲外貿協會董事長黃志芳主持首次辦理的Taiwan Startup Demo Day。（圖／貿協提供）

▲外貿協會董事長黃志芳主持首次辦理的Taiwan Startup Demo Day。（圖／貿協提供）

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