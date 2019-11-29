「台灣需要新的國富論！」謝金河：日本開放高階人才取得國籍政策　值得台灣借鏡

▲財信董事長謝金河。（圖／記者林信男攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（29）在臉書發文指出，在美中貿易戰後，最早看好台灣會有30年大運的晶華酒店董事長潘思亮，這兩天在晶華酒店的聖誕點燈儀式中，語出驚人地表示：「台灣勞力不鬆綁就完蛋！」。這話用得很重，同時可以看出他對台灣人口政策的憂心。

謝金河表示：「台灣需要新的國富論！」。台灣與日本都是急速邁向高齡化的國度，但是日本面臨危機，安倍內閣最近做了很大的改變。

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謝金河說，他最近去參訪日本看到兩個景象。一是安倍接受樂天集團三木谷浩史建議，把日本當成一個平台，接受來自世界各地的高資產、高學歷、高技術的高階移民，過去要拿到日本永住權，至少需要10年以上。據他日本朋友說：「今年在一年內取得永住權的外國人士超過60萬人。」。謝金河此次到日本參訪，看到很多來自台灣的年輕人進入日本企業上班，有的很快取得日本國籍，這個現象過去很少見。

二是日本國會通過博奕條款。明年起，日本將開放三張賭場經營許可證，金沙集團及米高梅同時宣布明年各投資日本100億美元。

▲台灣與日本都是急速邁向高齡化的國度。（圖／記者賴文萱攝）

謝金河指出，這兩件事都是台灣不容易做到的事。台灣對外勞開放與對高階技術及專業人才開放態度很不一樣，很多高階主管奉派來台，他們的家人卻有很多限制，比起日本從過去的封閉到開放，實在值得台灣借鏡。

謝金河說，報載30年後，台灣的人口將跌破2000萬大關，目前死亡人口已超越新生人口，全球都面臨同樣挑戰。最近匈牙利政府祭出奬勵政策，新婚夫婦生育小孩，可以向政府貸款近100萬元新台幣，如果生超過三胎，貸款可以不用還。

謝金河表示，台灣人口仍停留在低檔，郭台銘提出零到六歲國家養，其實也是一個值得思考的方向。潘思亮董事長的憂慮，除了外勞政策鬆綁，可能他更期待提升生育率及高階人才的引進。

謝金河指出，香港這次抗爭有一個很棒的口號：「Be Water！」。台灣的政策必須像水一樣的靈活，能量才能無限延伸。

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