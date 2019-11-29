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先有雞還是先有蛋？　6.1億年前「籠脊球」胚胎化石...揭曉答案了

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▲▼雞蛋,母雞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲先有雞還是先有蛋？一直是人們所好奇的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

「先有雞還是先有蛋」？一直是人類想解開的謎題，甚至民眾有時也會拿這個問題來打趣，現在科學家給了答案。一個針對大陸貴州出土的「籠脊球」胚胎化石研究顯示，雞蛋早在6.1億年前就已經存在，所以是：先有蛋。

據《中國電視環球網》（CGTN）報導，中國科學院南京地質古生物研究所（NIGPAS）28日發布，由該所副研究員殷宗軍、研究員朱茂炎與英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館，以及瑞士光源的同行共同合作的研究，研究團隊在貴州甕安生物群中，一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中，找到了一類名叫「籠脊球」的化石，給了「雞生蛋還是蛋生雞」的問題提供重要線索。

參與研究的殷宗軍表示，籠脊球整體呈球形，直徑在0.5mm到0.8mm之間，裡面保存了許多的多細胞結構，研究人員透過最先進的超高解析度同步輻射三維無損成像技術，這情況就像醫生為患者做電腦斷層攝影掃描一樣，重新建構了數百個籠脊球標本的立體結構。

▲▼ 「籠脊球」的胚胎化石演變（圖／取自Current Biology官網）

▲ 一類名叫「籠脊球」的化石，為雞生蛋還是蛋生雞的問題，提供了重要線索。圖為籠脊球化石的生活週期。（圖／取自Current Biology官網）

研究結果顯示，這些籠脊球化石，在充滿營養物質的厚壁囊包中發育，這種發育過程有點類似動物的單細胞近親，但是又更為複雜，可以顯示出一種規律的細胞遷移、重組等動物胚胎特有的發育機制。

殷宗軍說，如果我們將動物比喻成一隻雞的話，那麼複雜的「籠脊球」胚胎發育過程就是孵化出小雞的「蛋」，它連接單細胞動物和多細胞動物的橋梁，解釋胚胎如何經過演化，變成複雜的動物。

他指出，籠脊球化石的發現就表明，孵化出這隻小雞的蛋，早在6.1億年前就已經出現了。換言之，籠脊球化石記錄了動物從「單細胞祖先」到「多細胞祖先」演化的關鍵一步，這一步為真正有細胞和組織分化等生物學理論奠定新的基礎。

該相關研究成果27日在細胞期刊（Cell）的子刊：當代生物學（Current Biology）官網發表。

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