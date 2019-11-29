斷交10年！玻利維亞將宣布恢復以色列邦交：改革整頓前政府爛攤

▲玻利維亞過渡政府外交部長朗加里卡（Karen Longaric） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列2009年在加薩走廊展開軍事攻擊，玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）同年1月宣布兩國斷交。如今，隨著莫拉萊斯出逃墨西哥尋求庇護，過渡政府外交部長朗加里卡（Karen Longaric）表示，未來將恢復雙邊外交關係，「整頓上屆政府在任期間發生的一切壞事」，但並未給出確切時間表及相關細節。

綜合法新社、美聯社報導，過渡政府認定玻利維亞、以色列外交關係改變的決定，是外交政策改革的一部分。朗加里卡表示，莫拉萊斯當時所做出的政治決策沒有考量到經貿方面的附帶效應，強調增進雙邊關係有助玻利維亞的觀光旅遊產業。

對此，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）表示相當歡迎，強調政府已透過巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）直接與間接的合作來促成此一目標。

事實上，以色列2008年至2009年對加薩地帶展開「鑄鉛行動」（Cast Lead Operation），針對巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯發動一波波攻擊，但擁護社會主義的莫拉萊斯在2009年1月宣稱，這是以色列對巴勒斯坦的「種族滅絕」行動，宣布斷交。

今年10月20日，贏得總統大選的莫拉萊斯爆發舞弊行為，引爆社會不滿聲浪，軍方倒戈轉而支持反對派抗爭者，最終迫使他辭職下台，前往墨西哥尋求庇護。

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