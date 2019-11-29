台數科MSO拓版圖！自駕車系統等四大戰略佈局上路



▲預計2020年上路的台中自駕巴士，自駕車系統由豐榮董事長徐弘豐(左)提供公車，台數科集團董事長廖紫岑提供公司光纖設備，並與理立系統、台灣大學、緯創資通、鼎漢工程顧問等團隊共同研發（圖／台數科提供，以下同）



記者陳世昌／台北報導



中台灣有線電視版圖最大最完整的台灣數位光訊科技集團(台數科，股票代碼6464)，29日宣布2020年將利用台數科廣域光纖內網與路側設備申請台中自駕巴士在開放場域上路。台數科也將於12月2日完成台南新永安與嘉義大揚有線電視股權交割，集團內有線電視收視戶將從28.1萬戶增加至46.3萬戶、寬頻上網客戶數將從12.4萬戶增加至16.5萬戶及光纖網路覆蓋全國面積將從36.6%增加至41%，成為台灣第四大MSO集團。





▲有線電視MSO台數科集團董事長廖紫岑(左3)啟動「視二代」接班佈局。新任副董事長林亞璇(右三)六月上任，年輕的董事二代(左起)李松育、林主雲、陳定泰、鄭詠心參與營運(圖／台數科提供)。

台數科甫於6月上任的新任副董事長林亞璇29日與媒體會面，啟動該集團「視二代」接班佈局，董事長廖紫岑表示，台數科雖然不是業界最大，但卻是反應最靈敏的業者。除了與「LINE TV」合作跨螢OTT產業、加入自駕車的智能領域，並譥請知名導演吳念真製作內容節目。分別從「擴展有線電視、跨螢OTT、創新人工智能與加值內容產業」四大區塊布局，正式從傳統的有線電視業者，邁向智慧網路科技集團。

廖紫岑表示，面對數位匯流的時代，電視產業要突圍，必須有更多元的戰略思維。台數科集團過去幾年積極轉型，朝著「強化有線電視的版圖」、「跨螢OTT聯盟」、「創新AI智能」、「自製內容產業」等四大核心目標邁進，今年終於有了亮麗的成績單，逐步轉型為智慧網路科技集團。



▲預計2020年上路的台中自駕巴士

廖紫岑說，面對5G時代的到來與數位匯流的快速變動，有線電視業者必須有更周延與靈活的戰略位置，為下一波競爭做好準備。

其中台數科合作研發的自駕車已在花博、霧峰球場等園區完成試駕，預計2020年申請開放場域上路，包括台中台灣大道與台北信義區，合作團隊有豐榮客運、理立系統、台灣大學、緯創資通、星瑞林、鼎漢工程顧問等。