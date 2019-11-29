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影／低利時代基金怎麼選　財經專家：選新科技類、避開傳產原油相關

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 記者陳心怡／台北報導

台灣基金標的目前有一千七百多檔，投資人該如何從中挑選出適合自己且優良的基金呢？《雲端最有錢》節目中，來賓財經專家馮志源建議挑選成立至少3年、常獲得基金獎、基金評級優良等等的基金，才適合作為穩健存退休金的標的。

「基金達人」羅際夫也認同從獎項挑選基金，但如果長期投資的話，他提出一套「三三三投資法則」，意思是在同類型基金中，分短中長期績效，找出績效前1／3的基金，做為投資選擇挑選的標的。短、中、長期可以用一年、三年、五年做判斷，而現在網路也有很多管道可以找出這些績效排行。

另外，現在全球面臨低利率，甚至是負利率時代，民眾該如何做基金組合配置呢？財經專家邱敏寬提出一個2020年投資標的，他建議可以選擇5G、電動車、具未來性的新科技以及美國基金；另一方面則是盡量避開中國和香港連動產業、傳產原油以及幣值波動度太大地區的產業。邱敏寬還特別提醒投資人，買基金的時候千萬不要只看投資報酬率，例如阿根廷債券投報率目前78%，但是沒有人敢買，因為民眾絕對不會知道貨幣未來發展樣貌，所以在下手前，一定要前後左右觀察，才能購買。

請繼續往下閱讀...

基金達人羅際夫也表示，明年台股基金依然可以布局，因為目前各單位對明年GDP預測都是上調，再加上台灣是中美貿易戰一大受惠者，許多資金回流，所以如果現在有買基金定期定額的人，千萬不要害怕而把它暫停掉，特別是科技基金，能繼續投資。

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