台指期下殺148點　分析師：觀察外資收假是否買超台股...若期現貨同步做空則盤勢往下

▲台指期29日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（29）日開盤原本只有小跌9 點，沒想到行情一路走跌，終場以11,465點作收，大跌148點，與現貨相較，逆價差24.57點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今天會出現一個這麼大的跌幅主要是受美國消息面的影響，畢竟股市最怕的就是不確定因素，建議投資人等外資放完感恩假期後，觀察外資現貨是否買超。

王榮旭表示，今天的台指期逆價差擴大，意味避險需求有出來，最主要的原因就是不確定因素提高，美股昨天休市，且川普簽署香港人權法案後，這件事情後續會如何發酵，市場不得而知，感恩假期過後，股市恢復正常交易，投資人很擔心川普簽署舉動會不會衝擊到中美貿易協議，因此台股期現貨賣壓似乎提前湧現。

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另外，王榮旭指出，外資的台指期淨多單這兩天合計大賣超過1萬口，外資操作出現偏空，這也是值得觀察的點；而從技術面來看的話，台指期若跌破11月低點11,398點，拉回整理時間就會比較久一點。

最後，王榮旭說，投資人接下來要看外資放完感恩節假期後，現貨是否會買超，因為昨天外資是賣期貨，買現貨，下周如果外資期、現貨同步賣超，就會變成一個向下的走勢，如果反之，期現貨不同調的話，就會出現震盪盤勢。