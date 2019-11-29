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辛巴威受國際制裁、官員貪污「通膨率飆490％」UN：人為飢荒危機邊緣

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▲辛巴威婦女。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國官員指出，辛巴威正面臨人為飢荒危機的邊緣。圖為一名辛巴威婦女。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

聯合國「食物權特別報告員」埃爾弗（Hilal Elver）於28日表示，非洲國家辛巴威（Zimbabwe）正在面臨人為飢荒的危機邊緣，國內超過60％人口，也就是840萬人處於「糧食不安全」（Food-Insecure）的情況。她指出，除了天氣不穩以外，官員貪腐、國際經濟制裁以及高達490％的通貨膨脹率，都是釀禍的主因。

埃爾弗於28日指出，辛巴威1400萬人民中，超過60％人口，也就是840萬人陷入「糧食不安全」，面臨人為飢荒危機。她在當地訪問11天，遇到的許多人一天只能吃一餐，大約90％的幼童營養不良、體重過輕，就連小嬰兒也不例外，因為哺乳的媽媽找不到充足食物，「婦女與小孩首當其衝。」

▲辛巴威民眾在超市購物前先拍照，因為通貨膨脹率太高，結帳時商品價格可能不同。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛巴威民眾在超市購物前先拍照，因為通貨膨脹率太高，結帳時商品價格可能不同。（圖／達志影像／美聯社）

埃爾弗指出，辛巴威的目前的通貨膨脹率大約是490％，民眾收入減少，即使超市裡有食物，大多數家庭也無法獲得足夠的糧食，「我再怎麼強調辛巴威情況的迫切性也不足夠。」她引述一名匿名官員所說的話，「糧食安全就是國家安全。」

▲非洲面臨乾旱，圖為辛巴威馬納波爾斯國家公園（Mana Pools National Park），2019年10月27日。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲面臨乾旱，辛巴威也因此農作減產。圖為辛巴威馬納波爾斯國家公園2019年10月27日的情況。（圖／達志影像／美聯社）

根據英國廣播公司（BBC），辛巴威面臨乾旱與不穩定的天氣，導致農產品收成銳減。埃爾弗指出，貧窮、惡性通貨膨脹、官員貪腐、政府土地管理以及國際施加的經濟制裁，都讓糧食安全問題更加惡化，慢性影養不良的情況在全國市區與鄉間蔓延。

根據英國《獨立報》，埃爾弗也指出，由於生活的艱苦與危機，女性甚至小孩只能訴諸「侵犯他們最基本人權」的應對機制，導致「輟學、早婚、家暴、性產業與性剝削事件正在加劇發生。」她表示，雖然詳細報告書明年才會公布，但呼籲「立即改革」，「國家應該採取行動，履行政府保護人權的義務，國際應該解除經濟制裁，這是辛巴威人民理應獲得的。」

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非洲辛巴威乾旱飢荒通貨膨脹

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