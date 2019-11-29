公寓冰箱藏妻子屍體！　丈夫前一天帶2兒離開澳洲逃回四川

▲警方在冰箱發現女子遺體，丈夫卻早已搭機離開。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨近來發生駭人冰屍案，警方接獲報案前往一公寓，在冰箱中發現屋主華裔妻子的屍體，然而屋主前一天早已帶著2名小孩搭機，前往家鄉四川，當地警方目前已與中國當局聯繫，共同調查此案。

新南威爾斯(New South Wales)警方27日早上接到社會局通報，前往位於郊區Bobbin Head Road上的一棟公寓時，在冰箱中發現36歲華裔女子歐陽荏希（音譯，Ouyang Renxi）的遺體，發現時預估人已死亡超過24小時。鄰居透露，事發前曾聽到傳來劇烈的爭吵聲，但當時沒想太多，因為這對夫妻時常吵架。

警方調查發現，36歲屋主羅浩陵（音譯，Luo Haoling）已在警方抵達的前一天，帶著2名6歲與4歲的兒子從雪梨機場搭機前往四川，聯繫中國當局後，嫌犯目前已接受當地警方的訊問，但目前尚無法得知對方的偵訊內容。據了解，羅男自2010年起一直定居雪梨，並於2016年和妻子、兒子一起搬進位於平布爾(Pymble)的高級公寓，詳細案情仍待進一步調查。

Haoling Luo is being questioned by police in China, after the body of his wife was found inside a freezer in their Pymble home. #9News pic.twitter.com/YlTU70AFhp — Nine News Sydney (@9NewsSyd) November 28, 2019

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