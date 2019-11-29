勞工要注意！　特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資

▲勞動部特別提醒勞工朋友特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

歲末之際，勞動部特別提醒勞工朋友，根據「勞動基準法」第38條規定，勞工在年度終結或契約終止而未休完的特別休假日數，不論未休原因為何，雇主即應發給勞工特別休假未休日數的工資，或是勞資雙方可進行個別協商把特休假遞延1年。

勞動部表示，勞工如在同一事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應依《勞動基準法》第38條規定，給予特別休假，勞雇雙方得協商以勞工受僱當日起算，每一週年之期間、曆年制(1月1日至12月31日)或另行約定年度之期間行使特別休假權利。

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勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩倩進一步說明，雇主應將年度特別休假日數，定期以書面通知勞工，書面通知的形式，可以用紙本、電子資料傳輸方式與其他勞工可隨時取得及得列印的資料。

謝倩倩強調，年度終結未休畢的特別休假日數，雇主即應發給勞工特別休假未休日數的工資。如經勞雇雙方協商同意，得遞延至次一年度實施。但至次一年度終結或契約終止時，勞工仍有未休畢之日數，雇主應按原特別休假年度終結時應發給工資的基準計發工資。

最後，勞動部強調，特別休假是以給予勞工休息為目的，事業單位應依法給予特別休假相關權利，並應由勞工排定特別休假期日，不得有限制排定或強制遞延的情況。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關，直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）申訴，以維權益。