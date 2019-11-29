金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

▲ 金融科技發展同時，更要注意資安風險。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

證交所於「2019台北金融科技展」設置展覽攤位，除了推廣逐筆交易擬真平台，也向外界介紹證交所對資安環境的維繫與未來規劃。

為因應金融科技發展、金融交易推出很多不同的服務，資安在金融科技發展當中更為重要。證交所表示，他們是金融市場中重要的樞紐，因此認為有必要為金融科技發展，營造一個比較好的環境，為了要達成目標，證交所從區塊鏈的安全、關鍵基礎設施的安全，以及數位環境的保護等三個方向，來支援金融科技的發展。

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證交所目前在研擬區塊練安全功能的驗證測試，可以為金融業在數位科技服務，提供一個內建資安功能資訊的環境，讓業者很快地可以去推出安全的服務，不用去管很多資安議題。除了把實體環境跟數位環境做好之外，證交所也會辦很多資安演練、情資分享，提高資本市場資金安全的水準。

對於區塊鏈目前的應用，證交所表示，有幾個方向是正在研擬，有些則是已經做出來，其中一個是與集保所合作打造的借券系統的區塊鏈應用，這系統已經正在運轉。

除了借券系統與資料加密之外，區塊鏈在金融科技運用上有很多服務，但投資人可能會在這麼多網站之中受到釣魚或是入侵，證交所表示也正在計畫提供一個服務，讓投資人很快知道這網站是安全還是不安全。

針對區塊鏈的技術導入，證交所坦言，區塊鏈門檻的確比較高，但運用範圍很廣。目前不管銀行或是證券業都加快腳步在做，只是因為門檻高，所以現在推出區塊鏈應用的系統並不是那麼多，但是相信未來在這塊的發展會越來越快。