　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼電信,數位通信,通訊,科技（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 金融科技發展同時，更要注意資安風險。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

證交所於「2019台北金融科技展」設置展覽攤位，除了推廣逐筆交易擬真平台，也向外界介紹證交所對資安環境的維繫與未來規劃。

為因應金融科技發展、金融交易推出很多不同的服務，資安在金融科技發展當中更為重要。證交所表示，他們是金融市場中重要的樞紐，因此認為有必要為金融科技發展，營造一個比較好的環境，為了要達成目標，證交所從區塊鏈的安全、關鍵基礎設施的安全，以及數位環境的保護等三個方向，來支援金融科技的發展。

請繼續往下閱讀...

證交所目前在研擬區塊練安全功能的驗證測試，可以為金融業在數位科技服務，提供一個內建資安功能資訊的環境，讓業者很快地可以去推出安全的服務，不用去管很多資安議題。除了把實體環境跟數位環境做好之外，證交所也會辦很多資安演練、情資分享，提高資本市場資金安全的水準。

對於區塊鏈目前的應用，證交所表示，有幾個方向是正在研擬，有些則是已經做出來，其中一個是與集保所合作打造的借券系統的區塊鏈應用，這系統已經正在運轉。

除了借券系統與資料加密之外，區塊鏈在金融科技運用上有很多服務，但投資人可能會在這麼多網站之中受到釣魚或是入侵，證交所表示也正在計畫提供一個服務，讓投資人很快知道這網站是安全還是不安全。

針對區塊鏈的技術導入，證交所坦言，區塊鏈門檻的確比較高，但運用範圍很廣。目前不管銀行或是證券業都加快腳步在做，只是因為門檻高，所以現在推出區塊鏈應用的系統並不是那麼多，但是相信未來在這塊的發展會越來越快。

ET快訊
盜採砂石之亂！韓辦稱「當時不認識李佳芬」…網驚：韓冰早就出生
IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺
女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股大跌127點失守11,500點　三大法人合計賣超126.21億元

勞工要注意！　特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資

蘋果西打製造商今召開法說會　大飲董座現身說明未來營運方向

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

台股逐筆交易明年上路　證交所於台北金融科技展設攤推廣

純網銀明年上路掀起鯰魚效應　顧立雄讚國銀：每個人都趕上來了

開放銀行明年擬朝第2階段邁進　消費者可申請產品與消費資訊

金融業拚Fintech今年估砸219億　顧立雄提台灣3優勢歡迎國外團隊來投資

中國信託狂拿7項台灣企業永續獎　金融唯一連9年獲報告書類肯定

來搶鐵飯碗「起薪31K！」台電：明年再招考700名員工

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

台股大跌127點失守11,500點　三大法人合計賣超126.21億元

勞工要注意！　特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資

蘋果西打製造商今召開法說會　大飲董座現身說明未來營運方向

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

台股逐筆交易明年上路　證交所於台北金融科技展設攤推廣

純網銀明年上路掀起鯰魚效應　顧立雄讚國銀：每個人都趕上來了

開放銀行明年擬朝第2階段邁進　消費者可申請產品與消費資訊

金融業拚Fintech今年估砸219億　顧立雄提台灣3優勢歡迎國外團隊來投資

中國信託狂拿7項台灣企業永續獎　金融唯一連9年獲報告書類肯定

來搶鐵飯碗「起薪31K！」台電：明年再招考700名員工

退伍軍人罹患PTSD…養服務犬緩解　卻慘遭餐廳趕出門

中信盃黑豹旗／感念梁主任愛心　成德掛100號球衣拚戰

挺韓民防人員「從警局拿名冊」　高雄市警局：違行政中立將懲處

狗狗熱情撞嘴狂吻！　爸悟出「詠春拳法」過招…擋到嘴歪掉

35公尺高處游泳！公寓10樓夾「空中游泳池」　入住價2億起

40歲才買房！親戚「2500萬分30年還」嚇呆他　網狂看衰…內行反讚：還賺

惡男把5月大女嬰「抓起來猛搖」　她腦部創傷＋心臟病發痛苦身亡

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

再戰綠衫軍　厄文肩傷還是不打

小瑪坐「自駕車」在家趴趴走　臉親沙發「強制仆街」萌暈網

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

財經熱門新聞

日圓創三周以來新低　換新台幣5萬多賺到8份定食

晶華潘思亮預測明年台灣經濟成長率　可望名列亞洲四小龍之首

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

漢翔自製航空座椅正式亮相！攜手華航搶攻航太維修市場大餅

來搶鐵飯碗「起薪31K！」台電：明年再招考700名員工

數位存款鬆綁即日上路　7歲以上可線上開戶

查金融遺產　12月起可先到台北國稅局查

台商回台投資突破七千億元大關！亞洲塑膠地磚大廠也回來了

年前小確幸　第3批退稅8億多元

退休後開創第三人生　顧立雄祭3招因應

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

全台得獎最多企業！　友達勇奪台灣永續企業獎12項大獎

美股休市台股表現疲弱　早盤一度跌破11,600點

勞工要注意！　特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資

更多熱門

相關新聞

台股逐筆交易明年上路　證交所於台北金融科技展設攤推廣

台股逐筆交易明年上路　證交所於台北金融科技展設攤推廣

「2019台北金融科技展」今日開展，證交所也於展中設置展覽攤位，除了推廣逐筆交易擬真平台，也向外界介紹證交所對資安環境的維繫與未來規劃。

比特幣一度跌破7000美元　創5月以來新低價...單月狂跌3000美元

比特幣一度跌破7000美元　創5月以來新低價...單月狂跌3000美元

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

陸瘋區塊鏈　新華社：浮躁是大敵

陸瘋區塊鏈　新華社：浮躁是大敵

比特幣跌破8000美元　分析師：持續跌至5000元似乎不可避免

比特幣跌破8000美元　分析師：持續跌至5000元似乎不可避免

關鍵字：

證交所證券交易所區塊鏈金融科技Fintech資安

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面