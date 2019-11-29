腦公曝孕妻58kg！女同事嫌胖：我才55　他揭「真實身材」戳痛點擊落...尷尬了

▲孕婦示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

人比人真的會氣死人！一名孕婦表示，老公的女同事問及她目前幾公斤，聽完後竟沾沾自喜地認為，自己體重比較輕就贏了。沒想到老公聽不下去，只冷回一句話就狠打趴同事，讓她一聲也不再吭，秒逃離現場。網友們看完都紛紛拍手叫好，「老公好棒」、「這孕婦不科學」。

「妳硬要跟我們比，只會氣死妳自己！」一名孕媽在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示老公身邊的女同事突然問起「你老婆現在懷孕7個月幾公斤呀？」老公隨後就說個大概，「應該57、58吧！」想不到對方比較心態作祟，直言「好胖喔！我這時候也才55左右耶！」

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怎料老公聽完之後，只冷冷地回對方「可是我老婆有G罩杯喔！」讓氣氛超尷尬。原PO隨後表示，其實那位同事是平胸，聽完老公的回話後秒無言，直接默默飄走。

▲原PO認為比較孕婦的體重超沒意義，畢竟每個人的狀況本就不一樣，還要考慮到肚裡的寶寶，只要健康就好。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，她和老公就是最討厭這種比來比去的無聊事了，畢竟每個人的體型本來就不一樣，而且最新數據顯示，她目前是53.5公斤，從懷孕到現在只胖了1公斤，反而是老公報錯了，「還從E變G，怎樣！」她還透露，老公知道正確數字後，還說要去跟那位女同事更新，「少在那邊比較了！」

貼文一出，網友們紛紛大讚原PO老公太棒了，「嗆得好，不過G真的蠻厲害的」、「這個太不科學的孕婦，身材好到讓人羨幕」、「7個月胖1公斤，好厲害」、「胖瘦不重要，老公愛妳就好」、「這種人真的很討厭」、「有人看到我說妳變胖了耶，看到妳變胖就很爽。我說懷孕誰不胖，白眼無限」、「老公神隊友」。

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