惡男把5月大女嬰「抓起來猛搖」　她腦部創傷＋心臟病發痛苦身亡

▲20歲男子卡姆羅夫斯基（Mason Kamrowski）將5個月大女嬰猛烈搖晃致死。（圖／Grand Forks Sheriff Department、免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北德科塔州（North Dakota）傳出一起殘忍案件，20歲男子卡姆羅夫斯基（Mason Kamrowski）趁著女友外出購物時，竟將對方的5個月大女兒抓起來猛烈搖晃，他發覺不對勁，趕緊把小寶寶送到醫院，但是孩子卻中風、心臟病發，最後死於「創傷性腦損傷」（Traumatic Brain Injury）。

根據《大福克斯先驅報》（Grand Forks Herald），卡姆羅夫斯基2018年5月單獨在家照顧小寶寶，女友則外出購物，他竟把孩子抓起來猛烈搖晃。女嬰晚間6點30分左右送到醫院，被醫生判定，在救護車上已兩度中風，心臟病發3次，處於「醫療緊急狀況」。她透過直升機被送往另外一間醫療機構接受治療，仍於隔天身亡。一名病理學家指出，死因是激烈搖晃導致的「創傷性腦損傷」。

▲5個月大女嬰被搖晃至死，家屬難以接受嫌犯22年有期徒刑的判決。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



卡姆羅夫斯基8月與檢察官達成認罪協商，承認謀殺女嬰，就可以逃過無期徒刑，27日出庭時被判22年有期徒刑。這一項裁定受到女嬰家屬強烈反彈，家族友人洛特（Hailey Lott）指出，「只要22年結束，他還是有機會做出別的事情，這樣公平嗎？」但是辯護律師莫羅（Tyler Morrow）表示，被告深感後悔，「我永遠記得，他不斷告訴我，『我希望我可以死去，把她換回來。』」

根據《太陽報》報導，卡姆羅夫斯基也被指控涉入一場毒品交易之後的槍戰，因此刑期又多加36天。據了解，他坐牢22年以後，還需要面對5年緩刑，並被登記成為傷害兒童的罪犯。

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