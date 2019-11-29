自殺遭「汙名化」求助無門　每年80萬人了結生命

▲農藥中毒、上吊、槍擊都是自殺常見的方式。（示意圖／取自Pixabay，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

根據世界衛生組織（WHO）今（2019）年所發表的報告指出，每年會有近80萬人自殺，且在2016年時，自殺還成了年齡區間「15歲至29歲」的主要死因。在全球約有20%的自殺是因為農藥中毒所致，而上吊、槍擊也是自殺的常見方法，自殺儼然成為一個嚴重的公共衛生問題，有些國家也開始制定全面的預防策略。

世界衛生組織的報告表示，每年有約80萬人自殺，而企圖自殺的人更是不勝枚舉，自殺不只發生在高收入的國家，在2016年的事件中，有79%以上的比例是出現在中低收入國家。

自殺行為與衝突、災難、暴力、虐待、損失和孤立感息息相關，遭受歧視的脆弱群體也有很高的自殺率，其中舉凡難民、移民、本土居民、女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者及囚犯，如果先前曾嘗試自殺卻失敗者，則更有再次自殺的危險性。

據估計，全球有約20%的自殺是因為農藥中毒，且多發生於中低收入國家的農業地區，上吊和槍擊也是自殺常見的方法。

自殺已成為一個嚴重的公共問題，部分國家開始擬定預防自殺的對策，像是減少獲得自殺手段的途徑，如限制殺蟲劑、槍枝和某些藥物的取得等，還有要求媒體以負責任的方式進行報導、制定酒精相關政策、早期識別情緒困擾者並進行治療、培訓非專業衛生工作者、提供社區支持等。

此外，許多精神疾病和自殺都遭到汙名化，這讓不少意圖自殺者不會去尋求幫助，進而也無法獲得幫助，「自殺」已長期被社會當成一個禁忌的話題，導致預防自殺的行動也難以執行。到目前為止，只有少數國家將預防自殺列為健康重點，另外也只有38個國家擬定了國家預防自殺戰略，因此消除禁忌對於預防自殺方面的進展也十分重要。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我該答應女友嗎？

