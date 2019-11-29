台股逐筆交易明年上路　證交所於台北金融科技展設攤推廣

▲ 逐筆交易於明年正式上路。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

「2019台北金融科技展」今日開展，證交所也於展中設置展覽攤位。為因應台股盤中逐筆交易即將於明年3月20日正式上路，證交所於展中推廣逐筆交易擬真平台，供投資人熟悉、了解逐筆交易規則。

台股盤中逐筆交易即將於明年3月20日正式上路，逐筆交易除了將5秒集合競價轉為每秒隨到隨搓之外，委託方式也從限價ROD擴展成6種，單價除了原本的「限價」新增了「市價」，也就是從原本的限制價格成交，新增了不帶價格的委託，在沒有漲停或跌停的情形下，也可以用當下的價格買賣，若投資人想要以最快速度買到或賣掉股票，就可以用這方式。

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此外，委託方式多了有效期別的選擇，除了原來的ROD（當日有效）之外，增加IOC（立即成交或取消）與FOK（全部成交或取消），證交所指出，這個是中性制度的改變，並非偏向賣方或賣方，對於價量來說都是沒有影響的，也提醒投資人也不必擔心，有6種委託方式不知道如何下單，因為以後也有與目前相同的限價ROD下單方式，投資人還是可以用從前的習慣去做交易。

許多投資人擔心資訊速度變快造成無法下單，而從擬真平台來看，逐筆交易之下資訊跳動雖然速度變快，但價格並不會波動劇烈，而且證交所指出，現在看到什麼價格、當下就成交什麼價格，不會像從前，看的是上一盤的競價結果，資訊更為即時、透明，因此投資人不用擔心無法下單。

面對即將上路的逐筆交易，證券商也都已做好了準備，國泰金控總經理李長庚指出，為了因應新技術與逐筆交易的到來，已將新的機房都移到板橋，而且全部都設定好了。李長庚表示，這是一個趨勢，逐筆交易之後就是高頻交易會盛行，因應這趨勢的變動將整個機房搬遷，希望在數位能力強化、更換基礎建設與核心系統的同時，也加上逐筆交易系統的更新。

富邦證券副總李克和表示，現在都是按照進度在開發、會配合證交所時程如期上路；客戶目前也在嘗試適應新的交易平台、熟悉環境。他認為，逐筆交易已規劃滿長一段時間，政府跟證券商都準備很久，投資人在這幾個月慢慢適應，正式上線之後會運行得順利。