純網銀明年上路掀起鯰魚效應　顧立雄讚國銀：每個人都趕上來了

▲金管會主委顧立雄（右二）、證交所董事長許璋瑤（左二）、金融總會秘書長吳當傑（左一）等人一起到台北金融科技展逛展。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀明（2020）年正式上路，市場預期將會發揮鯰魚效應，金管會主委顧立雄今（29）日表示，現在大家感受到純網銀即將到來的壓力，「每個人都趕上來了」，形成很強烈的競爭感。

第二屆「2019台北金融科技展」今天在世貿一館登場，金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮、證交所董事長許璋瑤、金融總會秘書長吳當傑等人一起到各攤位看展，聽取金融、新創團隊提出創新的想法及應用。

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金管會主委顧立雄分享一路逛下來的感想，他說，「現在每個人都趕上來了」，尤其是在行動支付這方面的進展，各個業者亦步亦趨趕上來，不管是透過臉書或LINE等平台，民眾可用手機完成許多相關金融服務，包括身分辨識、AI（人工智慧）、區塊鏈及大數據等應用等。

▲金管會主委顧立雄（左二）、證交所董事長許璋瑤（左一）、金融總會秘書長吳當傑（右一）、國泰金總經理李長庚（右二）。（圖／記者紀佳妘攝）

面對純網銀明年即將開業，市場預期將會發揮鯰魚效應，顧立雄認為，金融業者感受到純網銀的壓力，形成相當強烈的競爭感，同時也樂見台灣有這樣的創新活力，加上有成熟的金融體系打底，自然會努力把資源投入金融科技這部分，並搭配科技人才，「覺得沒有輸人家的問題」。

今年也有許國外新創團隊來台參展，顧立雄說，由於這些參展業者在台灣並沒有金融服務證照，因此較多是提供資安、洗錢防制等後端服務，透過這次參展，尋求與台灣金融業者合作的機會。